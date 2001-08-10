В Сахалинской области с начала года освоили выпуск более 60 новых видов продукции
Это разработки местных товаропроизводителей в мясном и молочном производстве, а также хлебобулочные изделия - диетические и обогащённые пищевыми волокнами, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами и микроэлементами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Среди новинок, к примеру, - два вида хлеба - «Вестфальский» с повышенным содержанием пищевых волокон и «Фруктовый» - с пищевыми волокнами и витаминно-минеральным премиксом.
- В Сахалинской области уже не первый год подряд появляются сорта хлеба без глютена. Они популярны не только у людей с непереносимостью этого белка, но и у сторонников здорового питания, - отметила министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко. – Пищевая промышленность в островном регионе оперативно реагирует на меняющийся спрос. У нас есть необходимые технологии, специалисты и, что немаловажно, предприниматели, готовые инвестировать в развитие производства новых продуктов.
Появляются и новые полуфабрикаты местных производителей: «Отбивные в сливочно-горчичном соусе», «Бризоль куриный», «Ножки фаршированные». На прилавках представлены новые мясные продукты: салями сыровяленая «Чоризо», щёчки свиные варёно-копчёные «Карбонара», запечённая говядина «Диетическая».
Правительство региона стимулирует инициативы бизнеса, выделяя субсидии на закупку сырья, приобретение технологического оборудования, кредитование строительства и реконструкцию производственных площадей.
Внедрение новых технологий в Сахалинской области происходит при поддержке независимой организации «Роскачество», с которой региональные власти первыми среди дальневосточных регионов заключили соглашение о сотрудничестве.
«Роскачество» проводило оценку образцов хлеба по всей стране. Проанализированы образцы 176 торговых марок, среди которых нарезной батон Долинского хлебокомбината. По результатам лабораторных испытаний он соответствовал не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту «Роскачества» среди образцов, отобранных в дальневосточном регионе.
Напомним, сегодня Сахалинская область занимает первое место по розничному обороту на одного жителя среди субъектов Дальневосточного федерального округа. В регионе работают 172 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Все больше представителей малого и среднего бизнеса занимаются производством пищевых продуктов. В 2016 году в регионе открыто 11 цехов малой мощности. Ещё 9 начали работать в 2017 году и 4 – в 2018. Предприниматели выпускают колбасы, сыры, полуфабрикаты, молоко и молочные продукты. Островной рынок товаров отличается высокой насыщенностью.
За семь месяцев этого года в 17 муниципальных образованиях региона проведено 2826 ярмарок, из них 677 – сельскохозяйственных и 2149 - выходного дня. К аналогичному периоду прошлого года количество ярмарочных мероприятий увеличилось на 63 процента. В целом объем оборота розничной торговли на Сахалине и Курилах вырос на 4 процента.
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