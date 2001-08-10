«Деловая Россия» поможет Сахалинской области улучшить взаимодействие власти и бизнеса

Соглашение об этом в рамках IV Восточного экономического форума подписали губернатор островного региона Олег Кожемяко и президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора и правительства «Сахалинской обалсти.

Стороны договорились о совместном внедрении на территории Сахалинской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В 2018 году островной регион совершил прорыв, поднявшись с 79 строчки этого списка на 37. Сахалинская область вошла в тройку субъектов с наилучшей динамикой на Дальнем Востоке.

По словам Алексея Репика, власти островного региона добились прямого контакта с деловыми кругами, стали традиционными встречи с бизнес-сообществами в формате свободного микрофона. Кроме того, Корпорация развития Сахалинской области снизила порог рассмотрения проектов с 250 миллионов рублей до 50 миллионов. А на базе Сахалинского Фонда поддержки предпринимательства в этом году создается бизнес-инкубатор, где деловым людям будут оказывать помощь в получении юридических и бухгалтерских услуг, составлении бизнес-планов, предоставлении помещений для встреч и семинаров.

- Благодаря «Деловой России» мы планируем сделать более эффективным диалог власти с бизнесом. Подписанное соглашение станет мощным стимулом для развития предпринимательства на островах. Особое внимания будет уделено созданию лучших условий для инвесторов, снятию пока еще имеющихся административных барьеров. Мы будем искать те варианты, которые на сегодняшний день наиболее удобны и выгодны для предпринимателей, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» – союз российских предпринимателей, работающих в несырьевом, перерабатывающем секторе экономики: машиностроении, строительстве, легкой промышленности, сельском хозяйстве, а также сфере финансовых услуг, информационных технологий. «Деловая Россия» объединяет предпринимателей из 71 региона Российской Федерации и 86 отраслевых союзов.