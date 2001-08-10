В Южно-Сахалине на время проведения спортивных мероприятий ограничат движение транспорта

В Южно-Сахалинске 15 сентября на время подготовки и проведения всероссийского дня бега «Кросс нации» будет частично ограничено движение на пл. Победы и полностью закрыто по маршруту забега участников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

15 сентября с 7.00 до 12.30 будет закрыт проезд по ул. Горького от южной части пл. Победы до ул. Илариона Троицкого. Проезд через площадь будет разрешен с ул. Горького на пр. Победы с севера на запад и в обратном направлении.

С 9.30 до 11.30 будет закрыто движение по маршруту забега участников:

ул. Горького от пл. Победы до ул. Пуркаева;

ул. Пуркаева от ул. Горького до ул. Комсомольской;

ул. Комсомольская от ул. Пуркаева до ул. Емельянова;

ул. Емельянова от ул. Комсомольской до ул. Горького.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при движении в этой части города.