Акция «Активный двор» прошла в Ново-Александровске
На несколько часов двор по ул. 2-й Комсомольской, 22 в планировочном районе Ново-Александровск превратился в центр особого притяжения для детей и подростков близлежащих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Приветствуя участников мероприятия глава по управлению территорией Сергей Замотаев поблагодарил организаторов проекта и отметил, что лучшая оценка работы - горящие глаза ребят, с восхищением смотрящих на спортсменов, презентующих свой вид спорта.
- Сегодня мы прикладываем усилия по обновлению оснащения спортивными элементами дворов, созданию спортобъектов. Но без тренеров-педагогов, без тех, кто сможет увлечь детей и молодежь занятиями спортом, результат не будет таким, какой нужен, - сказал Сергей Замотаев.
Одна из целей проекта «Активный двор», отметил директор МБУ Спортивный город» Владислав Шемберг, показать, что, если есть желание быть активным и иметь хорошую спортивную форму, можно сделать это даже во дворе, на обычных турниках.
- Мы сегодня также презентуем ряд спортивных направлений, которые доступны всем желающим. Это бесплатные секции с тренерами-профессионалами высокого уровня. Подход к детям индивидуальный, нагрузки варьируются от степени подготовки. Так что, было бы желание у детей и их родителей, и спорт станет ближе, - отметил он.
Во время мероприятия на площадке сменяли друг друга команды спортивных секций Федерации тайского и французского бокса, армейского рукопашного боя, отделений школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе и другие. Здесь же вели набор в секции. Для тех, кто не принял решение сразу, оставляли номер телефона МБУ «Спортивный город» (300-874 (доб. 1)), где в рабочее время можно получить информацию о действующих спортивных активностях, в том числе бесплатных.
- Проект реализуется не первый год. И если раньше на одной площадке были представлены только спортивные направления, то сейчас мероприятие расширило формат. Участников ждут конкурсы для детей, мастер-классы от педагогов студии современного танца «Твой город», выступления молодых вокалистов, - подчеркнул один из организаторов, директор центра молодежных инициатив Олег Гортованов.
Волонтеры ЦМИ подготовили для гостей свои площадки: желающих преображали аквагримом, малышей радовали фигурами из воздушных шаров. Персонажи в костюмах героев мультфильма «Ну, погоди!» весело завлекали ребят на конкурсы.
Одной из площадок в рамках мероприятия стала работа специалистов ГБУЗ «Сахалинский центр медицинской профилактики». Они проверяли давление, давали рекомендации, презентовали буклеты и напоминали о возможности пройти бесплатное обследование на наличие факторов риска неинфекционных заболеваний на базе их учреждения (предварительная запись по тел. 43-20-66).
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