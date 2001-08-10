Новый рыборазводный завод начинает работу на Чеховке

Четыре рыборазводных завода сегодня в Холмском городском округе занимаются воспроизводством лососёвых пород рыб: ООО ЛРЗ «Павино» (река Кострома), ЛРЗ ФГУ «Сахалинрыбвод» (река Калинка), ООО «Нерест (река Красноярка) и ООО «ДОРИМП» (река Зырянка). При этом такое направление хозяйственной деятельности остаётся востребованным и необходимым как с экономической, так и с природоохранной точки зрения. В связи с чем в районе продолжается строительство новых рыборазводных предприятий. Одно из них возводит на реке Чеховка ООО «Остров Строй» (генеральный директор Владимир Гвон). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Холмского района.

На днях на заводе побывали специалисты отдела сельского хозяйства администрации округа во главе с начальником отдела Светланой Рязанцевой, а также представители местных СМИ. Своеобразную экскурсию по предприятию для них провели прораб строительства Александр Мельничук и подрядчик, отвечающий за поставку оборудования, генеральный директор ООО «Нерест 2008» Александр Мадудин.

На данном этапе строительства возведено основное здание завода площадью 240 кв. м, идёт обустройство цехов и водоводов. Проложено 34 канала, в которых и будет развиваться молодь лосося после инкубатора. Оборудование для завода производится на территории Холмского района, что положительным образом скажется на его стоимости для предприятия. Сдача объекта и его запуск запланированы на ближайшие осенние месяцы.

В ноябре текущего года планируется закладка первых инкубаторов. Для этих целей будет закуплено икры с расчётом на получение около 5 млн. штук малька. На проектную мощность в 40 млн. мальков ЛРЗ планирует выйти уже через 4-5 лет.

В перспективе - строительство перерабатывающих цехов, основными продуктами производства которых станут рыбные консервы и мука.

Новый завод на первых порах обеспечит рабочими местами 15 человек, но по достижении периода возврата лосося, во время путины в процессе могут быть задействованы до 50 человек.

Значение деятельности будущего и уже действующих рыборазводных заводов невозможно переоценить. Искусственное разведение лососёвых пород позволит восстановить их популяцию в природной среде, увеличит возврат рыбы на нерест, а также обеспечит рост объёмов промысла. Что особенно актуально, учитывая критически малое количество лосося, подходящего в настоящее время к юго-западному побережью Сахалина.