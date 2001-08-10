В Южно-Сахалинске выяснили причины вспышки менингита
В детских садах областного центра проводятся меры профилактики инфекционных заболеваний. Завершается дезинфекция дошкольных учреждений, где были зафиксированы случаи серозного менингита. По предварительным данным, источником распространения вируса стали дети, вернувшиеся из отпуска. В пробах воды, смывах с фруктов и игрушек специалисты Роспотребнадзора возбудителя инфекции не нашли. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
- В данный момент мы организовали проведение заключительной дезинфекции в группах, музыкальном зале, пищеблоке и других помещениях, в том числе и в кабинетах сотрудников, с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении энтеровирусов и возбудителей острой кишечной инфекции вирусной этиологии, - рассказывает и. о. заведующей детского сада № 43 «Светлячок» Инна Огурцова. - Специалисты санитарных служб провели дезинфекцию во всем здании, включая ковры и стены, специальной камерной обработке под воздействием высоких температур подверглись постельные принадлежности и белье.
Сейчас силами сотрудников дошкольного учреждения дезинфицируются игрушки, мебель, шкафчики для одежды, выносной материал для игр на прогулочных участках. В «Светлячке» на данный момент лабораторно подтверждены 3 случая заболевания серозным менингитом. Первым заболевшим стал ребенок, вернувшийся в детский сад после длительного отпуска и пребывания на отдыхе в Крыму.
- Мы продолжаем регистрировать случаи энтеровируса преимущественно среди детей до 17 лет, - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Галина Ковтонюк. - В детских садах «Светлячок» и «Ласточка» областного центра выявлены 11 первичных (неподтвержденных) случаев заболевания энтеровирусным серозным менингитом. Было принято решение закрыть эти учреждения на дезинфекционные мероприятия, чтобы прервать цепочку передачи вируса и провести усиленные меры профилактики с дополнительным медицинским обследованием контактных детей.
Как подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области, первые случаи заболевания серозным менингитом зарегистрированы в августе. Был принят ряд опережающих мер, выданы предписания торговым учреждениям и объектам массового скопления детей (досуговые центры, детские игровые зоны, бассейны, кинотеатры) о проведении текущей обработки с использованием специальных дезинфицирующих средств.
Кроме того, специалисты взяли множественные пробы воды в водоемах, смывы с наиболее распространенных видов фруктов и овощей, детских игрушек в садах. Исследовались дополнительные образцы питьевой и сточной воды, а также пробы из морей и озер, фонтанов, бассейнов. Возбудитель на образцах не найден.
Перед началом учебного года, когда активно формируются новые детские коллективы, выданы рекомендации школам и детским садам об ужесточении утренних фильтров и недопущении детей с признаками любых инфекционных заболеваний. Также усилен текущий дезинфекционный режим с тщательным мытьем полов и всех поверхностей со специальными растворами.
Во всех дошкольных учреждениях Южно-Сахалинска сегодня осуществляются повышенные меры профилактики. Проводится обеззараживание воздуха, проветривание помещений. В ясельных группах игрушки обрабатываются дважды в день, в остальных – 1 раз в сутки. Дети пьют кипяченую воду, которую меняют каждые 2 часа.
В последние несколько лет департаментом образования города была проведена большая работа по приобретению оборудования по обеззараживанию воздуха - в садах и школах постоянно работают бактерицидные лампы. Так, в детском саду «Ласточка» дезинфекторы воздуха имеются во всех группах. До конца года очищающее оборудование будет установлено в пищеблоке, музыкальном зале, коридоре и других вспомогательных помещениях.
- Помимо проведения утренних фильтров мы наблюдаем за каждым ребенком: если состояние малыша вызывает подозрение, выводим его в изолятор, наблюдаем за ним, оповещаем родителей и даем направление к врачу, - рассказывает старшая медсестра детского сада № 19 «Аленушка» Евгения Бабаева. - Также проводим беседы с родителями, чтобы они учили детей мыть руки и соблюдать правила личной гигиены.
И конечно, медики и сотрудники детских садов не устают обращаться к родителям, призывая быть ответственными и не приводить больных детей в учреждение, даже с легкими с признаками заболевания. Особенно следует обратить внимание на резкое повышение температуры, головные боли, расстройство стула, красное горло. Как подчеркивают специалисты, один больной ребенок с энтеровирусной инфекцией за 2 часа пребывания в саду может заразить всех детей в группе. Инкубационный период болезни - до 10 дней.
Как сообщали в Роспотребнадзоре, в регионе сохраняется нестабильная эпидемиологическая обстановка по энтеровирусным инфекциям, которые проявляются в виде герпангины (локализация на слизистой носоглотки) и экзантемных (кожных) поражений, встречаются малые (по симптомам напоминают ОРВИ) и кишечные формы, а также серозный менингит.
В этой связи родителям нелишне будет напомнить про простые меры профилактики:
- фактор грязных рук является одним из основных в передаче возбудителей энтеровирусной инфекции среди детей, поэтому необходимо тщательно мыть руки, не только придя с улицы, но и после работы за компьютером и даже после пользования мобильным телефоном;
- следить за чистотой ногтей ребенка, коротко их стричь;
- объяснить детям, что ничего нельзя есть на улице и грязными руками;
- фрукты и овощи мыть под проточной водой, применять в пищу бутилированную или кипяченую воду;
- часто проветривать помещение;
- периодически протирать с бытовыми дезинфицирующими средствами предметы, с которыми играет ребенок, стирать мягкие игрушки;
- на прогулке пользоваться антисептическими салфетками и спреями.
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