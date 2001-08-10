Южно-Сахалинская и Курильская Епархия отметила 25-летний юбилей

В киноконцертном зале «Октябрь» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования Южно-Сахалинской и Курильской Епархии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Праздничная церемония началась с выступления хора кафедрального собора Рождества Христова. В его исполнении прозвучали церковные гимны.

Поздравить собравшихся со знаменательной датой пришли представители русской православной церкви, губернатор Сахалинской области, официальные лица и просто верующие горожане.

Со словами приветствия выступил также мэр города Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он поздравил всех с праздником и отметил, что такая дата — это большая веха в истории островного региона. Сегодня служители Епархиального управления выполняют благородную миссию по укреплению православных традиций и общечеловеческих ценностей. Православные храмы стали украшением и гордостью Южно-Сахалинска.

- Искреннего уважения достойна деятельность Церкви на ниве социальной работы и нравственного воспитания подрастающего поколения. Огромен вклад епархии в поддержание добрососедских отношений в нашем многоконфессиональном городе, - сказал Сергей Надсадин и вручил Владыке Тихону памятный подарок.

Праздничный концерт продолжился выступлением творческих коллективов города, которые представили яркие хореографические и вокальные номера.