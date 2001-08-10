Сахалинские общественники поделились опытом с коллегами из Приморья

Руководитель сахалинской общественной организации Клуб «Бумеранг» Валентина Мезенцева провела во Владивостоке семинар для коллег, проводящих с детьми и молодёжью просветительские программы по краеведению. Участники были из различных некоммерческих организаций Приморья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе «Бумеранг».

Семинар был посвящён технологии разработки настольных игр краеведческой тематики и организован Клубом «Бумеранг» совместно с музеем Института биологии моря г. Владивостока при поддержке «Центра дикого лосося».

Во время семинара участники работали проектными командами. Их задачей было, выполняя задания вместе, понять в чём особенности и сильные стороны использования настольных игр в образовательных программах, сколько человек нужно, чтобы разработать игру, как планировать и разрабатывать идею игры.

Участники отметили, что теперь многие свои идеи смогут воплотить в виде краеведческих настольных и подвижных игр.