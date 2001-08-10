Больше 40 ульев установили на сахалинском предприятии

В одном из хозяйств Долинского района уже сегодня установлено больше 40 ульев, которые при благоприятных погодных условиях могут давать до тонны натурального качественного мёда за сезон. Владельцы – семья Бурдаковых – смогла расширить пчелиную ферму благодаря областному гранту. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Медовый бизнес сахалинцы открыли больше 10 лет назад. Решение заняться промышленным производством натурального лакомства они приняли, переехав на юг острова - из Смирныховского в Долинский район. В 2014 году семья взяла земельный участок и, оформив крестьянско-фермерское хозяйство, получила свой первый грант - 1,4 миллиона рублей. На выделенные средства были установлены улья, построено сотохранилище, приобретено необходимое оборудование и благоустроены бытовые помещения.

В 2017 году глава КФХ решил участвовать в отборе на выделение еще одного гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

- Составили бизнес-план, подали документы, прошли отбор, в итоге нам выделили около 5 миллионов рублей, – рассказывает Елена Бурдакова. – На эти деньги мы строим производственное помещение для переработки пчелопродуктов, хотим расширить ассортимент своей продукции. В следующем году будем пробовать кремовать мёд, смешивать сорта из нескольких выкачек на нашей пасеке. Помимо мёда производим прополис, маточное молочко.

Система поддержки фермеров на Сахалине действует не первый год, за время реализации отраслевой государственной программы по развитию сельского хозяйства помощь получили 55 начинающих фермеров, 24 действующих хозяйства стали обладателями грантов на развитие семейных животноводческих.

– За весь период реализации мероприятий по оказанию поддержки крестьянско-фермерским хозяйствам создано 125 дополнительно рабочих мест. В целом, меры господдержки КФХ, предусмотренные государственной отраслевой программой, позволили добиться роста производства, в среднем за пять лет по яйцу на 53 процента, а по молоку и мясу соответственно на 19 и 20 процентов, - рассказал министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко.

Напомним, в островном регионе ведётся целенаправленная работа по поддержке малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве. Сектор малых форм хозяйствования Сахалинской области в совокупности производит более половины общего объёма валовой продукции сельского хозяйства (в 2017 году – 52,8 процента) и обладает потенциалом для дальнейшего развития.

В рамках грантовой поддержки на Сахалине реализованы проекты по развитию растениеводства, овцеводства, птицеводства, кролиководства, молочного и мясного скотоводства, строительству, модернизации животноводческих помещений, механизации производственных процессов, переработки молока.