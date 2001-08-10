В Южно-Сахалинске прошел турнир города по настольному теннису
15 сентября в теннисном зале «ЭПЛ» (Полевая, 6) прошел открытый турнир города по настольному теннису, приуроченный празднованию 136-летия Дня города Южно-Сахалинска.
Сразиться за теннисным столом за звание сильнейшего вышли около 35 спортсменов от 15 до 65 лет из Томари, Холмска, Долинска, Корсакова и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.
В упорной борьбе лучшим среди мужчин стал Иван Леонов, одержавший победу над Алексеем Геращенко. На третьем месте оказался Владимир Богачев. Среди женщин «золото» турнира по праву сильнейшей досталось Ульяне Черепановой. «Серебро» досталось Софии Хван, «бронза» у Ксении Ли.
Лучшими в парных разрядах стали Иван Леонов и Алексей Шамин, на втором месте оказалась пара Андрея Шилькова и Виталия Ким. Третью ступень пьедестала почета заняли Владимир Богачев и Андрей Юн.
Победители и призеры были отмечены грамотами и медалями организаторов мероприятия департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.
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