Первый Единый расчётно-информационный центр открыли на Сахалине

Офис расположен в здании торгового центра «Альбатрос» города Холмска, он работает по принципу «одного окна». Начиная с сегодняшнего дня жители муниципалитета и юридические лица могут получать информацию и консультации по всем услугам ЖКХ, а также оплачивать их одной квитанцией без комиссий. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Кроме основных услуг в центре представлен спектр дополнительных сервисов по установке и обслуживанию приборов учёта, реализации электротехнической продукции, энергоснабжению, экспертным и электротехническим услугам.

Уже в ближайшей перспективе расчётно-информационный центр начнёт формировать и выставлять жителям Холмска единый платёжный документ на оплату коммунальных услуг, в котором будут отражены начисления за электроэнергию, отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз коммунальных отходов и жилищные услуги. В данном учреждении жители смогут уточнить все возникающие вопросы, связанные с оплатой, – им не придется, как раньше, обращаться в несколько организаций.

- В Сахалинской области сегодня реализуется обширная программа по внедрению современных цифровых технологий в разные сферы жизни, предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Это важно для того, чтобы повысить качество сервисов для островитян, избавить людей от необходимости тратить время и силы на посещение различных организаций. И вот сегодня в сотрудничестве с ПАО «РусГидро» мы открываем первый в области Единый расчётно-информационный центр, который возьмет на себя вопросы взаимодействия энергетического комплекса с потребителями и сферой ЖКХ, - отметил глава региона Олег Кожемяко, принявший участие в церемонии запуска в работу нового учреждения. - В дальнейшем планируется открытие расчетно-информационных центров и в других муниципалитетах - следующий офис появится в Южно-Сахалинске. Жителям это даст возможность решать вопросы по всем услугам в одном месте, а поставщикам услуг и ресурсов гарантирует поступления денежных средств.

Создание единых расчётно-информационных центров на Дальнем Востоке – это часть программы РусГидро по консолидации энергосбытовой деятельности. Несколько таких офисов уже работают в Хабаровском крае и Амурской области, планируется открытие в Приморском крае.

- Цель проекта – организовать работу так, чтобы потребители решали свои коммунальные вопросы с максимальным комфортом и затрачивали на это минимум времени, – отметил генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов на церемонии открытия. – На Дальнем Востоке мы использовали лучшие наработки, которые уже доказали свою эффективность в центральной части России и Сибири.

Центр комфортен для посетителей, адаптирован для людей с ограниченными возможностями, для детей оборудована игровая зона. Учреждение оснащено современным оборудованием – инфоматами, с помощью которых можно получить любую информацию, связанную с коммунальными услугами.