Островные студенты-медики приступили к практике под руководством опытных врачей
Шестикурсники сахалинской базовой кафедры Тихоокеанского государственного медицинского университета получают углубленные знания в поликлинике №4 областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Учебное подразделение ТГМУ начало работу на Сахалине в 2015 году и стало первым в стране, обучающим в удаленном режиме. Такой формат позволил будущим врачам прослушивать лекции медиков из других регионов, совмещая теорию и практику на базе лечебных учреждений, а также получить гарантию дальнейшего трудоустройства. Сегодня этот опыт признан успешным на уровне министерства здравоохранения РФ.
- Я уже заключила договор с поликлиникой Южно-Сахалинска, после окончания вуза вернусь сюда работать. В дальнейшем планирую получить специализацию и стать офтальмологом, - рассказала уроженка Приморья, студентка Евгения Перова.
Сейчас на кафедре - 10 студентов, 9 из которых учатся по целевому направлению, и их уже ждут в медицинских учреждениях Сахалинской области. Еще один молодой человек приехал на обучение из Приморья, он может получить место работы по программе кадрового обеспечения.
- Студенты нашей кафедры постигают тонкости работы не только по учебникам, а непосредственно на рабочем месте: в общей терапии или в амбулаторном звене. Учитывая то, что ребят немного, каждому уделяется максимум внимания, врачи досконально отрабатывают с ними клинические случаи, поэтому будущие работодатели уверены в их профессионализме, - отметила Елена Лобанова, куратор кафедры.
В этом семестре помимо общей терапии молодым людям предстоит усвоить такие дисциплины, как травматология, реанимация, хирургия, эпидемиология и ряд других. Обучение будет проводиться преимущественно на базе областной клинической больницы, по необходимости – в профильных учреждениях.
Уже второй год подряд студенты медицинских вузов Российской Федерации обучаются по новой системе. Раньше после института или университета они в течение года обязательно проходили интернатуру или ординатуру. Сейчас все студенты, сдавшие выпускные экзамены, получают право работать врачами амбулаторно-поликлинического звена – педиатрами, терапевтами, врачами семейной практики. К обучению узкой специальности они допускаются только после трех лет такой работы.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Сахалинской области и Тихоокеанским государственным медицинским университетом предусматривает различные формы взаимодействия. Кроме обучения студентов, проводятся совместные научно-практические конференции. Представители вуза при необходимости консультируют сахалинских коллег по сложным клиническим случаям.
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