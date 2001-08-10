Жильцы одного из домов по Поповича запретили выгул собак под своими окнами

С западной стороны дома №69 по ул. Поповича жители обустроили безопасную зону для отдыха. Территорию оградили, вывезли мусор, обрезали сухие ветви деревьев, закупили и высадили кустарники. Финансовую помощь жителям - членам ТОС «Космос» - оказала администрация Южно-Сахалинска, которая с 2016 года предусмотрела грантовую поддержку для подобных инициатив. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как рассказала председатель ТОС Татьяна Хван, площадку за домом облюбовали граждане без определенного места жительства, собирающиеся под окнами большими компаниями, а также владельцы собак со всего микрорайона, подавляющая часть из них никогда не убирала после своих питомцев.

- Теперь здесь красиво, а главное чисто и тихо. Работы еще не закончены, а наши бабушки уже гуляют по тропиночке, здесь им и дышится хорошо, - сказала Татьяна Хван. - В следующем году мы снова хотим подготовить и защитить проект: планируем сделать скамейки с урнами и дизайнерские клумбы.

Новые цветники появились и во дворе дома 304-В по ул. Ленина. Они обрамляют детскую площадку с недавно уложенным безопасным покрытием. Вместе с родителями двор украшали и дети.

- Идея возникла не спонтанно. Мы давно хотели сделать амортизирующее покрытие, на котором не страшно падать. В итоге провели большую выемку грунта, подготовили специальную техническую многослойную подушку, а сверху резиновое покрытие, - поделилась результатами работ председатель ТОС «Южный» Дарья Никонова. - В нашем доме много детей. Мы хотели, чтобы они гуляли не в соседнем дворе, а в нашем. Как сделали покрытие, число отдыхающих в нашем дворе увеличилось, наверное, раза в два.

Средства на благоустройство площадки также были выделены городской администрацией ТОС «Южный» как участнику грантового конкурса.

По информации ведущего советника департамента внутренней политики администрации Южно-Сахалинска Елены Кузьминой, за три года реализации конкурса по поддержке инициатив граждан, направленных на благоустройство дворовых территорий, поддержку получили 28 проектов на общую сумму более 13 млн. рублей.

Представители ТОС, желающие принять участие в конкурсе проектов в 2019 году, могут проконсультироваться по телефону 300-814, доб. 3, 7.