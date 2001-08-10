Сахалинская область готова к предстоящему отопительному сезону более чем на 90 процентов
В островном регионе в завершающую стадию вошли работы по подготовке основных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
В муниципальных образованиях заканчивается ремонт основного и вспомогательного оборудования на 226 котельных, а также работы по замене ветхих тепловых и водопроводных сетей.
- На сегодняшний день региональные службы ЖКХ на 92 процента выполнили план подготовки к осенне-зимнему периоду, - сообщили в профильном региональном министерстве. – Помимо котельных работы затронули 26 центральных тепловых пунктов, 85 водозаборов, 90 водонасосных станций и 141 объект водоотведения. Заменено почти 18 километров теплотрасс и 35 километров сетей водоснабжения, а также около 6 километров труб газопроводов. К началу отопительного сезона запланировано приобретение 7 дополнительных резервных дизель-генераторных установок для объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Одной из важнейших задач подготовки к предстоящим холодам является обеспечение необходимого запаса топлива. В целом по области на складах сформировано 36,9 тысячи тонн угля и 1,9 тысячи тонн жидкого топлива. Плановые показатели уже достигнуты в Тымовском, Анивском, Смирныховском, Южно-Курильском городских округах и Южно-Сахалинске.
Договоры на поставку твердого топлива заключены у 27 предприятий, в завершающей стадии подписания – еще у 4 организаций. В полном объеме подписаны договоры на поставку газа.
Для снижения износа инженерных сетей и оборудования коммунального комплекса из регионального бюджета ежегодно выделяются финансовые средства. В 2018 году на закупку областного резерва материально-технических ресурсов для оперативного предотвращения аварийных ситуаций направлено более 37 миллионов рублей. На мероприятия по обеспечению безаварийной работы ЖКК затратят свыше 1,4 миллиардов рублей.
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