Сахалинская область готова к предстоящему отопительному сезону более чем на 90 процентов

В островном регионе в завершающую стадию вошли работы по подготовке основных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

В муниципальных образованиях заканчивается ремонт основного и вспомогательного оборудования на 226 котельных, а также работы по замене ветхих тепловых и водопроводных сетей.

- На сегодняшний день региональные службы ЖКХ на 92 процента выполнили план подготовки к осенне-зимнему периоду, - сообщили в профильном региональном министерстве. – Помимо котельных работы затронули 26 центральных тепловых пунктов, 85 водозаборов, 90 водонасосных станций и 141 объект водоотведения. Заменено почти 18 километров теплотрасс и 35 километров сетей водоснабжения, а также около 6 километров труб газопроводов. К началу отопительного сезона запланировано приобретение 7 дополнительных резервных дизель-генераторных установок для объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Одной из важнейших задач подготовки к предстоящим холодам является обеспечение необходимого запаса топлива. В целом по области на складах сформировано 36,9 тысячи тонн угля и 1,9 тысячи тонн жидкого топлива. Плановые показатели уже достигнуты в Тымовском, Анивском, Смирныховском, Южно-Курильском городских округах и Южно-Сахалинске.

Договоры на поставку твердого топлива заключены у 27 предприятий, в завершающей стадии подписания – еще у 4 организаций. В полном объеме подписаны договоры на поставку газа.

Для снижения износа инженерных сетей и оборудования коммунального комплекса из регионального бюджета ежегодно выделяются финансовые средства. В 2018 году на закупку областного резерва материально-технических ресурсов для оперативного предотвращения аварийных ситуаций направлено более 37 миллионов рублей. На мероприятия по обеспечению безаварийной работы ЖКК затратят свыше 1,4 миллиардов рублей.