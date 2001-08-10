150 новых уличных урн установят в Южно-Сахалинске

Уже на этой неделе в скверах, на улицах и остановках областного центра появится 150 современных уличных урн. Это подарок городу от компании «ЭкоСити». Данного количества хватит, чтобы восполнить дефицит урн, который появился в результате действий вандалов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

- Наша компания более 10 лет оказывает услуги по сбору и транспортировке отходов на территории города Южно-Сахалинска, и к очередному дню рождения областного центра мы решили сделать подарок городу и его жителям, - рассказывает коммерческий директор ООО «ЭкоСити» Игорь Логвинов. - Контейнер немного задержался в пути из-за настигшего недавно Приморье и Сахалин мощного циклона, но уже сегодня современные малые архитектурные формы появятся на улицах города.

Символичная церемония передачи урн состоялась на территории завода им. Федотова, муниципального предприятия, обслуживающего улично-дорожную сеть областного центра.

Изделия такой модификации уже закупались ранее городом. Как отмечают специалисты, этот тип урн приятен с эстетической точки зрения и удобен в эксплуатации. Урна легко обслуживается: вынимается внутреннее ведро, которое чистится, моется, а в случае повреждения без проблем заменяется на аналог. Внешний корпус урн выполнен из металла и обшит деревом.

Сегодня в областном центре установлено порядка 500 урн и 460 лавочек. На балансе завода им. Федотова числятся 168 урн и 134 скамьи. У еще одного муниципального учреждения, «Зеленый город», отвечающего за внешний облик парков, скверов, аллей и набережных Южно-Сахалинска, числится 321 архитектурная форма для сбора мусора и 327 лавочек. Ежегодно около 10% от общего объема малых архитектурных форм муниципалитету приходится списывать. Чаще всего причиной этого становится небрежное отношение горожан. Только с начала 2018 года в результате вандализма уничтожено 70 урн и 50 лавочек.

- Когда бизнес-сообщество выступает с инициативой и дарит городу подарки - это неординарное событие, - сказал заместитель директора департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска Алексей Римша. - 150 новых урн от компании «ЭкоСити» - это практически треть объема установленных урн в городе, благодаря чему мы сможем не только компенсировать их дефицит, возникший в результате действий вандалов, но и увеличить их число.

Коммунальные службы не устают взывать к совести горожан бережно относиться к муниципальному имуществу. Если городские лавочки чаще всего страдают именно от вандализма (их ломают, сжигают), то урны еще и часто воруют: за 9 месяцев этого года с улиц Южно-Сахалинска украдено более 30 штук.

Новые малые архитектурные формы будут установлены в скверах, в центральной части, на остановочных пунктах и будут применяться преимущественно в теплый период времени, чтобы не повредить их при расчистке города от снега.