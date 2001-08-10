В Поронайске и Корсакове появились городские центры управления

Система «Центр управления городом», ранее успешно опробованная в Южно-Сахалинске, вышла на региональный уровень. Теперь ее возможности доступны для жителей Поронайского и Корсаковского городских округов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Уже в первые дни работы электронная площадка собрала в обоих муниципалитетах около 20 обращений. Чаще всего жители районов обозначали проблемы коммунальной сферы, например, указывая на ошибки в платежных квитанциях или несвоевременный вывоз мусора. Кроме того, поднимались вопросы, связанные с состоянием дорог и дворовых территорий.

- Новая система позволила решить большую часть обозначенных жителями проблем в течение нескольких дней. Дело в том, что поступившая на портал информация была оперативно распределена между курирующими ведомствами, которые немедленно приступили к работе, - отмечает управляющая делами администрации Поронайского округа Анастасия Васильева.

- Это прежде всего удобно, - дал положительную оценку нововведению житель Поронайска Александр Кислых. – Думаю, эта система принесет нашему району пользу – проблем всегда хватает и обратиться за их решением через сайт гораздо проще и быстрее, чем обивать пороги разных инстанций.

– Механизм действия «Центра управления городом» такой: нужно зайти на портал или скачать мобильное приложение. Далее - описать суть волнующего вопроса. Например, необходимость ремонта детской площадки, открытый канализационный люк, выбоина на дороге, ненадлежащий вывоз мусора. Также сахалинцев беспокоят очереди в МФЦ, нехватка талончиков к врачам, – пояснил заместитель председателя правительства островного региона Сергей Попов.

Онлайн-сервис позволяет указать на карте место, где существует проблема, и приложить фото. Через электронную площадку обращения сахалинцев сразу же поступают в соответствующие ведомства. К работе открытой площадки подключены не только муниципальные, но и региональные органы власти. Ответ о решении вопроса заявитель получает в течение десяти дней – то есть в три раза быстрее, чем через официальный запрос.

– «Центр управления городом» – это простой формат взаимодействия общества и власти. Если житель Южно-Сахалинска, Корсакова, Поронайска или другого города заметил проблему, ему не нужно слать письма во всевозможные инстанции и месяц ждать ответа. Достаточно оставить обращение на портале или через мобильное приложение, – отметил Сергей Попов.

По результатам проведенных работ пользователь интернет-портала может дать оценку действиям исполнителя: «Проблема решена» или «Проблема не решена». Если нарушения устранить не удалось, заявка возвращается в курирующие ведомства на доработку. А сахалинцы получают ответ, через какое время устранят недостаток.

«Центр управления городом» призван стать сахалинским аналогом московского проекта «Наш Город», который уже давно успешно используется жителями столицы для решения проблем. Новая система запущена по инициативе губернатора региона Олега Кожемяко. Сейчас она находится в стадии тестирования также в Анивском районе. Планируется, что со временем к электронной платформе присоединятся все муниципальные образования, включая Курильские острова.

На сегодняшний день через «Центр управления городом» уже обработано более 800 обращений сахалинцев.