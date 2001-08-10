В Холмске начал работу предпринимательский совет
На заседании консультативного совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства при администрации Холмского городского округа обсудили организационные вопросы и план работы на ближайшие месяцы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Консультативный совет создавался как постоянно действующий консультативно-совещательный орган при главе администрации муниципального образования по вопросам содействия реализации муниципальной политики развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории округа, активизации взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса с органами местного самоуправления для выработки рекомендаций при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства.
В основные задачи совета входит формирование и осуществление муниципальной программы поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования; формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности, а также содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций.
В состав совета, избранного в 2018 году, вошли известные в округе предприниматели, а также специалисты администрации, отвечающие за реализацию программ экономического развития территории.
На прошедшей встрече была определена периодичность проведения заседаний консультативного совета, принято решение создать рабочую группу для курирования инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ», проработать предложения по расширению форм поддержки малого и среднего предпринимательства.
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