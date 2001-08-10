Сахалинские железнодорожники просят заранее сообщать о туристических группах

Пассажирская компания «Сахалин» напоминает о правилах перевозки пассажиров. Общественные организации, средние и высшие учебные учреждения, которые организовывают туристические походы для жителей и гостей островного региона должны сообщать о подобных мероприятиях в Пассажирскую компанию «Сахалин» за 10 дней до предполагаемой поездки. Для этого необходимо связаться с пассажирским отделом компании по телефону: (4242) 71-21-67 (доб. 119), (доб. 118).

Накануне была организована поездка на грязевой вулкан. Организаторы поездки не сообщили о том, что будет большее количество людей в связи, с чем не все смогли уехать на пригородном поезде сообщением Южно-Сахалинск – Новодеревенское, так как на данном направлении было задействовано только два вагона общим количеством 98 мест, сообщили ТИА «Острова» в компании.

Произошла непредвиденная ситуация, которая не зависела от пассажирской компании и для вывоза пассажиров с о.п. Новодеревенское оперативно был прицеплен дополнительный вагон вместимостью 98 мест, - отмечают в пассажирском отделе.

Кроме того, в пассажирской компании «Сахалин» отмечают, что билеты, приобретенные в билетных кассах, не подлежат перепродаже.