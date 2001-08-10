В Южно-Сахалинске проходит акция «Чистый лес - территория без огня»
Территории областного центра, примыкающие к лесным массивам, очищают от сухой растительности, валежника, мусора и других быстровозгораемых материалов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска. Профилактическая противопожарная акция проходит сейчас по всей стране.
Сахалинская область и в частности Южно-Сахалинск к ней присоединились одними из первых. И сегодня сотрудники управления по делам ГО и ЧС провели очистку территории возле пункта временного размещения граждан в районе бывшего детского дома «Ласточка». В примыкающем к нему лесном массиве убрали валежник, остатки сухой травы, ликвидировали свалки горючих отходов и мусора, чтобы минимизировать риски возгорания в осенний пожароопасный период.
- Муниципальных лесов на территории городского округа нет, однако множество планировочных районов, сел, таких как Синегорск, Санаторное, Весточка, а также садоводческих и дачных товариществ находятся на границе с лесными массивами. Поэтому важно обезопасить их, убрать пожароопасный мусор, чтобы осенний период прошел без происшествий, - рассказал заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска» Евгений Сергеев.
Он добавил, что принять участие в акции и убрать лес вышли 15 спасателей. И такие мероприятия продлятся до конца недели. Уборку территории от мусора и сухой растительности проведут также на территории городского парка и муниципального оздоровительного лагеря «Юный железнодорожник», который находится в районе села Таранай.
Кроме того, к мероприятию присоединились и сотрудники Госпожнадзора. Они провели обходы дачных участков и домов, которые расположены в лесной зоне и вручили дачникам памятки о том, как обезопасить себя и свое имущество от пожара.
- В дачных секторах, в частных домах происходят пожары зачастую из-за незнания и неподготовленности людей. Поэтому мы регулярно проводим обходы, информируем жителей, тем более что наступает отопительный период и необходимо подготовить частные домовладения, - рассказал сотрудник Госпожнадзора Евгений Смирнов.
Добавим, что параллельно в рамках акции «Чистый лес - территория без огня» специалисты администрации города проводят проверку источников противопожарного водоснабжения, средств оповещения и информирования, состояния проездов и подъездных путей, мест временного размещения людей и т. п.
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