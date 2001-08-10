Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2018
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13:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Корейские студенты приехали на практику на Сахалин

Корейские студенты приехали на практику на Сахалин

Студенты из южнокорейских университетов прибыли на Сахалин для прохождения педагогической практики. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Сахалинском государственном университете.

В течение недели учащиеся вузов Страны утренней свежести познакомятся с теорией и практикой преподавания корейского языка в Сахалинском государственном университете. В рамках данной программы уже прошел ряд открытых уроков для островных студентов, изучающих корейский язык. Гости рассказывали им о семьях, географии и о культуре своей страны.

– Все практиканты – это будущие учителя корейского языка как иностранного, – объясняет директор Института филологии, истории и востоковедения СахГУ Эльвира Лим. – И нам приятно, что для такого образовательного проекта был выбран наш университет.

Эльвира Лим отметила, что основную часть практики студенты пройдут в южно-сахалинском Центре просвещения и культуры Республики Кореи. Помимо островного университета, они посетят образовательные организации Корсакова, Холмска, Красногорска и Южно-Сахалинска, в которых изучается корейский язык, а также проведут ряд открытых уроков для школьников.

Так, студентка 3 курса Пусанского университета иностранных языков Дже Ю Дин видит свою будущую работу в преподавании корейского языка как иностранного за рубежом. На Сахалине ей предстояло провести урок на тему «Достопримечательности крупных городов Республики Кореи». В качестве практического задания будущий педагог предложила студентам СахГУ нарисовать место, которое бы они хотели посетить, и объяснить, почему.

– Я очень волновалась, проводя открытый урок перед своими сверстниками, – рассказывает Дже Ю Дин. – С одной стороны, мне было легко понять их интересы и прочувствовать ребят, но с другой стороны, я не знала, отнесутся ли они ко мне серьезно как к учителю. Тем не менее, считаю, что мое занятие прошло успешно, потому что студенты хорошо реагировали на мои вопросы и задания. За это я им очень благодарна.

Уже в октябре островной университет ожидает вторую группу студентов из Кореи.

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