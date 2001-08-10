Корейские студенты приехали на практику на Сахалин

Студенты из южнокорейских университетов прибыли на Сахалин для прохождения педагогической практики. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Сахалинском государственном университете.

В течение недели учащиеся вузов Страны утренней свежести познакомятся с теорией и практикой преподавания корейского языка в Сахалинском государственном университете. В рамках данной программы уже прошел ряд открытых уроков для островных студентов, изучающих корейский язык. Гости рассказывали им о семьях, географии и о культуре своей страны.

– Все практиканты – это будущие учителя корейского языка как иностранного, – объясняет директор Института филологии, истории и востоковедения СахГУ Эльвира Лим. – И нам приятно, что для такого образовательного проекта был выбран наш университет.

Эльвира Лим отметила, что основную часть практики студенты пройдут в южно-сахалинском Центре просвещения и культуры Республики Кореи. Помимо островного университета, они посетят образовательные организации Корсакова, Холмска, Красногорска и Южно-Сахалинска, в которых изучается корейский язык, а также проведут ряд открытых уроков для школьников.

Так, студентка 3 курса Пусанского университета иностранных языков Дже Ю Дин видит свою будущую работу в преподавании корейского языка как иностранного за рубежом. На Сахалине ей предстояло провести урок на тему «Достопримечательности крупных городов Республики Кореи». В качестве практического задания будущий педагог предложила студентам СахГУ нарисовать место, которое бы они хотели посетить, и объяснить, почему.

– Я очень волновалась, проводя открытый урок перед своими сверстниками, – рассказывает Дже Ю Дин. – С одной стороны, мне было легко понять их интересы и прочувствовать ребят, но с другой стороны, я не знала, отнесутся ли они ко мне серьезно как к учителю. Тем не менее, считаю, что мое занятие прошло успешно, потому что студенты хорошо реагировали на мои вопросы и задания. За это я им очень благодарна.

Уже в октябре островной университет ожидает вторую группу студентов из Кореи.