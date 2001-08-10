В администрации Южно-Сахалинска создан отдел по управлению территорией Владимировка
Владимировка - один из старейших районов городского округа. Администрация Южно-Сахалинска уделяет большое внимание обеспечению жизнедеятельности и развитию района. Для более плотного взаимодействия с жителями и оперативного решения возникающих вопросов принято решение о создании отдела по управлению территорией планировочного района Владимировка, сообщили ТИА «Острова» в мэрии города.
Границы планировочного района Владимировка определены следующим образом: на юге — пр. Победы, на востоке — ул. Железнодорожная, на севере — ул. Транзитная, на западе — граница города Южно-Сахалинска. В планировочный район также вошли СНТ, расположенные в границах этой территории.
Среди основных задач отдела - решение вопросов по организации обеспечения населения качественной электроэнергией, тепло- и водоснабжением, благоустройство, озеленение, содержание дорожно-мостового хозяйства, улично-дорожной сети планировочного района Владимировка, разработка проектов планов и программ социально-экономического развития территории.
Как рассказал начальник отдела Эдуард Филипенко, главная задача, которая стоит сегодня перед новым подразделением, — подготовка территории к зимнему периоду. В первую очередь были выявлены участки улично-дорожной сети и внутриквартальные проезды, которые по каким-либо причинам не внесены в муниципальный реестр и, соответственно, несвоевременно расчищались от снега. Проводится обследование территории планировочного района на санитарное состояние. В случае необходимости к решению вопросов подключатся департамент городского хозяйства и службы, отвечающие за вывоз мусора и ликвидацию стихийных свалок.
В отделе ждут обращений граждан по всем волнующим их вопросам, касающихся коммунальной сферы, санитарного состояния территории, содержания улично-дорожной сети, благоустройства и др. Специалисты рассмотрят все поступающие предложения и инициативы жителей планировочного района.
Отдел расположен по адресу: ул. Сахалинская, 106а, телефон 300-406. График работы: понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. Прием граждан по личным вопросам: среда, с 14.00 до 18.00.
Отметим, отделы по управлению территорией функционируют в каждом планировочном районе Южно-Сахалинска. Это обеспечивает оперативное решение вопросов жителей.
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