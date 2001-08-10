Прививки от гриппа получат 219 тысяч жителей Сахалинской области

Жителей Сахалинской области призывают активнее включаться в кампанию по иммунизации от гриппа. Медицинские работники намерены охватить вакцинацией в общей сложности 219 тысяч жителей региона, в том числе не менее 70 процентов всех детей, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

Из 49 тысяч сахалинцев и курильчан, которые уже сделали прививки, около половины - дети. В южно-сахалинской детской городской поликлинике эту процедуру прошли больше 10 тысяч посетителей. В учреждении работают два кабинета, где можно получить надежную защиту от опасного заболевания. Медицинские работники также активно выезжают в школы и детские сады.

- Моим детям в пошлом году делали прививки от гриппа. И сейчас нет никаких сомнений в эффективности вакцинации, поэтому пришли снова. Если ребенок и заболеет, то перенесет грипп легче. Сама тоже собираюсь пройти иммунизацию, – рассказала жительница областного центра Анастасия Дротенко, ожидая в поликлинике приёма.

- Прививка в первую очередь защищает от осложнений, которыми коварен грипп, - отметила заведующая отделением вакцинопрофилактики южно-сахалинской детской городской поликлиники Марина Бушкова. - В применяемой нами вакцине «Совигрипп» содержится иммуномодулятор, который способствует защите и от других вирусных инфекций.

В группы риска кроме детей от 6 месяцев входят сотрудники медицинских и образовательных учреждений, предприятий транспорта и работники других служб, которые контактируют с большим количеством людей. Все они могут пройти иммунизацию от гриппа бесплатно. Такая возможность есть и у студентов, а также беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Прививку можно сделать в своей поликлинике, кроме того, у работодателей есть возможность организовать выездную акцию по вакцинации.

Одновременно в регионе сейчас проводится иммунизация от пневмококковой инфекции. Сахалинцы и курильчане с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, а также граждане, подлежащие призыву на военную службу, могут обращаться в поликлиники, чтобы сделать эти прививки. Бесплатно пройти процедуру могут также дети в возрасте от 2 до 10 лет.