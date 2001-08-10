В Охе создадут кванториум для детей с проблемами здоровья

На базе охинской коррекционной школы №4 будет создан кванториум. Педагоги учреждения уже положили начало большому проекту. Год назад они приступили к разработке методики и теперь занимаются со своими воспитанниками конструированием и программированием, используя популярный конструктор «Лего», сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

На сегодняшний день ученики с ограниченными возможностями здоровья смогли смастерить рабочее регулируемое радио и собрать настольную станцию по предупреждению ураганов. Внедрить новации в учебный процесс решил директор по воспитательной работе коррекционной школы, педагог-психолог Руслан Прутский. Первые результаты этой деятельности он продемонстрировал губернатору области Олегу Кожемяко во время его рабочей поездки в Оху.

- Мы используем робототехнику для коррекции познавательных процессов, - поделился педагог. - Начинаем с обычного конструирования, благодаря которому объясняем детям самые обычные вещи. Этот этап – игровой, и здесь развиваются творческие способности, затем мы переходим к решению более сложных задач по созданию механизмов. В процессе работает логика, которая помогает ребенку довести начатый проект до конца, познавая, к примеру, зачем вообще нужно радио.

Накопленный в школе опыт описали и отправили в компанию «Лего», где его отметили как успешный. По словам автора новой преподавательской методики, дальнейшее развитие проекта он видит в переходе на роботизированные платформы. К примеру, в школе уже появилось необычное умное устройство, которое выполняет команды, реагируя на определенный цвет. К примеру, на зеленый оно перемещается, объезжая препятствия. По словам Руслана Прутского, робот запрограммировали воспитанники коррекционной школы, и он является всеобщим любимцем.

- Это очень хороший пример новаторских идей, которые заслуживают внимания со стороны образовательных и реабилитационных учреждений не только в Сахалинской области, но и, пожалуй, на Дальнем Востоке, - отметил губернатор Олег Кожемяко. - Здесь созданы все условия для развития детей, при этом используются методы от простого к сложному. Такой опыт нужно внедрять в центре для детей с ограничениями здоровья «Преодоление». Думаю, он будет полезен и для общеобразовательных учреждений. Робототехника помогает развивать аналитическое мышление, мелкую моторику, лучше понимать математику и физику. Получив эти навыки и знания, у ребят появляется хорошая возможность для приобретения в дальнейшем востребованных на рынке труда профессий.

Благодаря поддержке правительства Сахалинской области коррекционная школа № 4 недавно приобрела уникальный аппарат «Томатис». По внешнему виду – это наушники специфической формы, с помощью которых пациент слушает прошедшую специальную обработку мелодию. Эффект основан на чередовании интенсивности и частоты звука. Такое воздействие на ухо позволяет ему находиться в постоянном «рабочем» состоянии. Звуковая вибрация, проходя обычными слуховыми путями, преобразуется в электрические импульсы, а они, в свою очередь, стимулируют развитие коры головного мозга.

Как рассказала директор учреждения Елена Съемщикова, с инициативой о закупке прибора выступили родители одного из воспитанников школы. Они увидели, что методика успешно используется в реабилитационном центре Хабаровска. Охинцы адресовали свою просьбу в общество инвалидов, после обращение было передано островным властям.

- Просто так купить этот прибор невозможно. Учреждение должно подтвердить, что у него есть педагог, который может заниматься с детьми на данном оборудовании. Поэтому мы отправили нашего специалиста на обучение в Москву, недавно она завершила первую образовательную ступень. Всего их четыре, - рассказала Елена Съемщикова.

В охинской коррекционной школе № 4 оборудованы различные кабинеты: Монтессори, музыки, мастерские швейного и столярного дела, спортивный зал. Гордостью учреждения является ансамбль ложкарей и шумовых народных инструментов. В течение трех лет обучающиеся становились дипломантами и обладателями призов муниципального конкурса «Поверь в себя» (художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья). Еще одно достижение - участие в муниципальной и региональной спартакиадах инвалидов.