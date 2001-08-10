Молодёжный форум «Правовые университеты» собрал более 200 участников

Форум «Правовые университеты» собрал более 200 участников из 15-ти муниципальных образований Сахалинской области. Форум проходит третий год и собирает школьников и студентов со всей Сахалинской области. Об этом ТИА "Острова" сообщили организаторы.

Ребята познакомились с Росгвардией – специальными подразделениями СОБР и ОМОН. Для ребят была организована экскурсия по территории, выставка оружия и специальной техники – они примерили бронежилеты и каски, подержали в руках настоящее оружие. Музыкальным выступлением ребят порадовал военный духовой оркестр 68-го армейского корпуса. Они остались очень впечатлены демонстрацией полицейского вертолёта и показательным выступлением по задержанию преступников.

По традиции, заключительным этапом форума стала площадка «Диалог с руководителями правоохранительных и судебных органов Сахалинской области». Ребята задавали вопросы руководителям областных структур, с деятельностью которых они знакомились в течение двух дней.

Владимир Иконников, председатель Общественной палаты Сахалинской области отметил, что в начале 2018 года аналогичный форум был проведен во всех районах области.

«Сейчас несколько ребят от каждого района присутствуют в Южно‐Сахалинске на областном форуме – это учащиеся старших классов из 15-ти районов. Также в этом году мы решили организовать видео‐конференц связь для того, чтобы школьники, которые не смогли попасть на форум, смогли задать интересующие их вопросы» — сообщил Иконников.

Отвечая на актуальный вопрос о защите подрастающего поколения от вредоносной информации и распространению информации о наркотиках в сети Интернет, было отмечено, что правоохранительными органами регулярно проводится контроль за соблюдением законодательства владельцами сайтов, и рекомендовано анализировать степень достоверности информации и подлинность ее источников.

На вопрос об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, прокурор Сахалинской области Николай Рябов ответил, что это преступление является уголовным – его регулирует 207 статья Уголовного кодекса РФ, которая привлекает к ответственности с 14-лет.

«Данное преступление является серьезным, и может повлечь за собой весомые негативные последствия, как и для общественности, так и для лица, совершившего такое преступление» — отметил Рябов.

Активно школьники интересовались о том, куда поступить, какие нужны требования и какими качествами должен обладать кинолог, прокурор, следователь или оперативник.

«Мне очень понравился форум. Мы с одноклассниками остались в восторге. Было интересно послушать про собак, с которыми работают кинологи. Смогли подержать в руках настоящее оружие, примеряли защитные шлемы и жилеты» — Николай, г. Долинск.

Поделились мнениями о форуме и педагоги, участвовавшие в форуме.

«Молодежи, действительно, это нужно, не только для выбора будущей профессии, но и для становления личности и профилактики преступлений. На всех площадках ребята задавали много вопросов специалистам, интересовались, фотографировали» — Ирина Жигальцова, педагог МБОУ СОШ № 2 г. Томари.

На протяжении двух дней программа у ребят была насыщенная, вместе с тем, участники предложили расширить масштаб мероприятия.