Южно-сахалинские школы поддержали идею февральских каникул
На время проведения I Международных зимних игр «Дети Азии», которые состоятся с 8 по 17 февраля 2019 года, будут организованы дополнительные каникулы для учащихся всех школ Южно-Сахалинска с 1-го по 11-й класс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Это позволит ребятам стать активными участниками и зрителями будущих игр. В это время для них будут запланированы экскурсии, мероприятия патриотической направленности, соревнования и эстафеты на свежем воздухе и многое другое.
Как подчеркнули в департаменте образования областного центра, внесение изменений в организацию учебного процесса - прерогатива самих школ и гимназий. Они вправе самостоятельно корректировать даты выхода детей на каникулы. Единственное, общее число каникулярных дней не должно уменьшаться. Сегодня в среднем по городу оно составляет 30 календарных дней за весь учебный год. Это осенние (конец октября - начало ноября), зимние (новогодние праздники) и весенние (конец марта) каникулы. Плюс все школьники будут отдыхать в феврале - с 08.02.2019 г. по 15.02.2019 г.
В связи с этим администрациями учебных заведений заблаговременно внесены корректировки в учебные графики, чтобы равномерно распределить учебную нагрузку «освободившихся» дополнительных дней. До и после каникул количество уроков в расписании детей останется без изменений.
Как отмечают в департаменте образования, в некоторых школах немного (на 2-3 дня) сокращены остальные каникулы. Вместе с тем, в ряде учреждений наблюдается увеличение каникулярных дней до 35. Сейчас проводится анализ сведений, которые поступают в департамент из всех общеобразовательных учреждений города.
Информацию о введении февральских каникул педагоги и директора образовательных учреждений с начала учебного года донесли до родительских комитетов на общешкольных собраниях.
Добавим, что больше всего в нынешнем учебном году будут отдыхать первоклассники. Ко всем вышеперечисленным каникулам у них есть еще одни. Это несколько дней в середине III четверти. О точных сроках их проведения родителей учащихся 1-х классов оповестят классные руководители.
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