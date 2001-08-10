Юные сахалинцы и волонтёры клуба «Бумеранг» побывали в местах кормления серых китов

Экскурсия "Наблюдай китов" состоялась в районе заливов Пильтун и Чайво. Она была организована Клубом "Бумеранг" совместно с компанией "Эксон Нефтегаз Лимитед" в рамках проекта "Ночь китов". Узнать о серых китах и увидеть, где они живут смогли дети из Клуба "Бумеранг", центра детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска и лицея №1 Южно-Сахалинска, а также волонтёры, сообщили ТИА «Острова» в клубе.

В первый день ребята смоги увидеть места нагула серых китов и узнать о жизни этих животных. С ребятами общались специалисты, которые проводят научную программу в этом районе. Питер ван дер Вольф очень понятно и красочно рассказал, как наблюдают китов учённые, для чего это нужно. И, конечно, познакомил ребят со многими рабочими секретами своей профессии.

Увидеть своими глазами китов в этот день, к сожалению, не удалось, но это не огорчило ребят, так как экскурсия была познавательной, а место в котором они побывали - диким и очень красивым.

Во второй день юные экологи посетили завод Чайво, где узнали как идёт добыча нефти, увидели нефтедобывающий завод своими глазами и задали много вопросов его директору.

Обе части экскурсии для детей были профориентационными. Это было понятно по их отзывам: кто-то был потрясён технологичностью завода, другие дети рассказали. что тоже хотят изучать животных.

Ирина Бирюкова, учитель биологии лицея №1 Южно-Сахалинска, передала общее настроение группы по завершению экскурсии несколькими фразами: "Мы мечтали увидеть серых китов, но не всегда животные готовы позировать человеку. И все же не расстроились, потому что познакомились с интересными людьми, которые тратят много сил и времени, чтобы сохранить жизнь этим удивительным животным. В заливе Пильтун столкнулись интересы человека и этого крупнейшего млекопитающего, занесенного в Красную книгу. Экскурсия была очень познавательна, она показала, что возможно найти компромисс в подобной ситуации и сделать все для сохранения вида. Поразила организация труда, высокотехнологичность процесса добычи нефти. Как учителю, преподающему экологию в 10-11 классах, мне многое самой стало понятно и, безусловно, поможет в работе. Хочется, чтобы у старшеклассников была возможность посещать такие объекты, беседовать с людьми, работающими здесь".

На экскурсии побывала группа сахалинцев, а уже 29 сентября в городском парке Южно-Сахалинска всех желающих ждёт ещё одно познавательное мероприятие о морских млекопитающих - это будет праздник "Ночь китов", посвящённый Всемирному дню морей.