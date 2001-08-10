Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм

Уменьшения стоимости популярного у сахалинцев продукта удалось достичь благодаря хорошей урожайности, которая составляет до 300 центнеров с гектара. Это один из лучших показателей среди хозяйств региона. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Совхоз «Южно-Сахалинский» на сегодняшний день является лидером по выращиванию картофеля, производя до 40 процентов клубней среди сельхозпредприятий региона.

Поля предприятия расположены в районе села Троицкого и занимают 550 гектаров. Более половины полей заняли элитные и высокорепродукционные семена. К примеру, ранние и среднеранние сорта «Лаперла», «Лабелла» и «Лилли», которые отличаются ровными товарными клубнями, высокой способностью к хранению и хорошими вкусовыми качествами.

На сегодняшний день уже убрано 155 гектаров полей, занятых картофелем – это около 30 процентов площадей. По словам специалистов, получать высокие урожаи помогает строгое соблюдение технологии выращивания клубней.

– Мы проанализировали результаты прошлых лет и внимательно отнеслись к подготовке земли. Результат не заставил себя ждать – урожайность превысила прошлогоднюю, – пояснил Станислав Кравченя, заместитель директора АО «Совхоз «Южно-Сахалинский». – Безусловно, свое влияние оказывает погода, картофелю нужно солнце. Однако мы учли и это: сожгли ботву раньше, чтобы на клубнях начала формироваться плотная кожура. Когда плод защищён, он лучше переносит физическое воздействие.

По словам специалистов, добиться хорошего урожая помогло и техническое перевооружение, которое началось в 2017 году. За счёт бюджетных инвестиций, направленных на развитие предприятия, АО «Совхоз Южно-Сахалинский» приобрел 151 единицу сельхозтехники на сумму около 750 миллионов рублей.

Надёжные машины, удобные в эксплуатации, позволяют качественно обрабатывать почву и проводить сев сельскохозяйственных культур, обеспечивать сельскохозяйственные работы в сжатые сроки, вносить удобрения и средства защиты растений, минимизировать потери при уборке картофеля и овощей. Кампания идёт практически в безаварийном режиме.

- Мы видим, что картофель сухой, хорошей зрелости, корнеплоды крупного размера. В хранилище здесь уже заложено более 4,5 тысяч тонн, и это только начало, - дал положительную оценку ходу уборочной кампании «Южно-Сахалинского» губернатор региона Олег Кожемяко, посетивший предприятие. – Есть уверенность в том, что жители Сахалинской области до следующего года будут обеспечены картофелем. Теперь главная задача для хозяйств - сохранить его до будущего сезона, для этого необходимо создать приемлемые условия в картофелехранилищах.

На сегодняшний день средняя цена картофеля в розничной сети по области составляет 39,78 рубля за один килограмм. Совхоз «Южно-Сахалинский» в течение года поддерживал среднюю цену на уровне 25 рублей. Сейчас же стоимость продукта в торговых точках совхоза и на ярмарках снизилась до 18 рублей за килограмм.