Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
Уменьшения стоимости популярного у сахалинцев продукта удалось достичь благодаря хорошей урожайности, которая составляет до 300 центнеров с гектара. Это один из лучших показателей среди хозяйств региона. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Совхоз «Южно-Сахалинский» на сегодняшний день является лидером по выращиванию картофеля, производя до 40 процентов клубней среди сельхозпредприятий региона.
Поля предприятия расположены в районе села Троицкого и занимают 550 гектаров. Более половины полей заняли элитные и высокорепродукционные семена. К примеру, ранние и среднеранние сорта «Лаперла», «Лабелла» и «Лилли», которые отличаются ровными товарными клубнями, высокой способностью к хранению и хорошими вкусовыми качествами.
На сегодняшний день уже убрано 155 гектаров полей, занятых картофелем – это около 30 процентов площадей. По словам специалистов, получать высокие урожаи помогает строгое соблюдение технологии выращивания клубней.
– Мы проанализировали результаты прошлых лет и внимательно отнеслись к подготовке земли. Результат не заставил себя ждать – урожайность превысила прошлогоднюю, – пояснил Станислав Кравченя, заместитель директора АО «Совхоз «Южно-Сахалинский». – Безусловно, свое влияние оказывает погода, картофелю нужно солнце. Однако мы учли и это: сожгли ботву раньше, чтобы на клубнях начала формироваться плотная кожура. Когда плод защищён, он лучше переносит физическое воздействие.
По словам специалистов, добиться хорошего урожая помогло и техническое перевооружение, которое началось в 2017 году. За счёт бюджетных инвестиций, направленных на развитие предприятия, АО «Совхоз Южно-Сахалинский» приобрел 151 единицу сельхозтехники на сумму около 750 миллионов рублей.
Надёжные машины, удобные в эксплуатации, позволяют качественно обрабатывать почву и проводить сев сельскохозяйственных культур, обеспечивать сельскохозяйственные работы в сжатые сроки, вносить удобрения и средства защиты растений, минимизировать потери при уборке картофеля и овощей. Кампания идёт практически в безаварийном режиме.
- Мы видим, что картофель сухой, хорошей зрелости, корнеплоды крупного размера. В хранилище здесь уже заложено более 4,5 тысяч тонн, и это только начало, - дал положительную оценку ходу уборочной кампании «Южно-Сахалинского» губернатор региона Олег Кожемяко, посетивший предприятие. – Есть уверенность в том, что жители Сахалинской области до следующего года будут обеспечены картофелем. Теперь главная задача для хозяйств - сохранить его до будущего сезона, для этого необходимо создать приемлемые условия в картофелехранилищах.
На сегодняшний день средняя цена картофеля в розничной сети по области составляет 39,78 рубля за один килограмм. Совхоз «Южно-Сахалинский» в течение года поддерживал среднюю цену на уровне 25 рублей. Сейчас же стоимость продукта в торговых точках совхоза и на ярмарках снизилась до 18 рублей за килограмм.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:00 Сегодня Сахалинская компания незаконно вывела из России 37 млн рублей
10:39 Сегодня Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
- 10:35 Сегодня Предложенный ЕР законопроект о зачислении в ПФР конфискованных средств коррупционеров принят Госдумой в первом чтении
- 10:50 Сегодня Всероссийский день ходьбы отметят на СТК «Горный воздух»
09:27 14 Сентября «Деловая Россия» поможет Сахалинской области улучшить взаимодействие власти и бизнеса
16:01 14 Сентября На Восточном экономическом форуме Сахалинская область заключила 18 партнерских соглашений
17:10 14 Сентября В Южно-Сахалинске выяснили причины вспышки менингита
16:09 14 Сентября Новый рыборазводный завод начинает работу на Чеховке
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:39 Сегодня Сахалинец принял участие в организации чемпионата мира по кендо
- 17:10 Сегодня В Озерском заселили новый арендный дом
- 16:52 Сегодня На Сахалине приступили к уборке ячменя
- 16:20 Сегодня Новый Комсомольская принял самый масштабный праздник спортивного двора
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?