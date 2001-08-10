Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2018
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11:28, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

"Горячая линия" по жилищным вопросам пройдет в Поронайском районе

С 21 по 30 сентября в Поронайском районе пройдет "горячая линия" и приём граждан по вопросам соблюдения прав граждан при привлечении их средств в сфере долевого строительства жилья. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации района.

"Горячая линия" организована по телефонам: 8 (42431) 4-18-81, 89147467678.

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