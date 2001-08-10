В Южно-Сахалинске на два дня снова закроют участок улицы Горького

На территории городской больницы им. Анкудинова в Южно-Сахалинске продолжается ремонт инженерных сетей. В предстоящие выходные подрядной организации предстоит выполнить переподключение водопровода, который проходит под проезжей частью ул. Горького в районе дома 12а. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

На время проведения работ этот участок улицы будет закрыт для проезда с 8.00 22 сентября до 8.00 24 сентября. Объезд участка будет возможен через улицу Тихоокеанскую с северной стороны и через проезд имени М. Зацаринного - с южной.

По окончании ремонтных работ подрядчик восстановит нарушенное благоустройство.