Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2018
Сегодня 18:15
66,47|77,75|79,10
Всероссийский день ходьбы отметят на СТК «Горный воздух»
13:31, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на два дня снова закроют участок улицы Горького

На территории городской больницы им. Анкудинова в Южно-Сахалинске продолжается  ремонт инженерных сетей. В предстоящие выходные подрядной организации предстоит выполнить переподключение водопровода, который проходит под проезжей частью ул. Горького в районе дома 12а. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

На время проведения работ этот участок улицы будет закрыт для проезда с 8.00 22 сентября до 8.00 24 сентября. Объезд участка будет возможен через улицу Тихоокеанскую с северной стороны и через проезд имени М. Зацаринного - с южной.

По окончании ремонтных работ подрядчик восстановит нарушенное благоустройство.  

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?