В поликлиниках Кунашира и Шикотана принимают заявки на бесплатную вакцинацию
В Южно-Курильском городском округе иммунопрофилактикой гриппа охвачено уже около 260 детей (в планах привить 1100 детей) и более полутора тысяч взрослых (подлежат вакцинации 3290 человек).
В поликлиниках Кунашира и Шикотана принимаются заявки от работодателей на бесплатную вакцинацию сотрудников, в том числе сезонных рабочих. В лечебно-профилактических учреждениях желающих привиться от гриппа принимают без очереди.
Дети в школах и садах прививаются организованно, однако кампания по иммунизации несовершеннолетних проходит с трудностями (24% привитых среди детей и 46,2% — среди подлежащих вакцинации взрослых). Связано это с тем, что, во-первых, многие школьники недавно переболели ОРВИ (чтобы сделать прививку, ребенок должен быть здоровым), а во-вторых, многие родители отказываются от вакцинации детей.
В южно-курильской средней школе по этому случаю даже запланировали внеочередное родительское собрание с участием медицинских работников, обеспокоенных таким отношением взрослых.
По словам врачей, самой надежной защитой от заболевания остается вакцинопрофилактика. И в первую очередь она необходима тем, кто входит в группу риска (беременным, людям с хроническими заболеваниями, студентам и школьникам).
Считается, что пандемичным вирусом A/H1N1/2009, распространение которого и ждут в Сахалинской области, заболевают преимущественно молодые люди.
Принимаются заявки от работодателей на бесплатную вакцинацию на рабочем месте работников, в том числе сезонных рабочих,
телефоны: 21-452 (доб. 131), 9241871961 – Ольга Алексеевна Авраменко; Шикотан: 96-101 -заведующий.
Желающим привиться от гриппа, обращаться в поликлинику без очереди, сообщить, что на прививку:
Взрослым – в кабинет №7 или 9 поликлиники с 10:00 до 18:00 в будние дни. В Шикотанской участковой больнице – кабинет № 202 с 9:00 до 13:00 в будние дни.
Детям – в кабинет врача-педиатра с 10:00 до 18:00 во вторник и четверг. В Шикотанской участковой больнице – кабинет №101 с 9:00 до 13:00 в будние дни, сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Курильска.
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