На Сахалине приступили к уборке ячменя

Выращивание ценной зерновой культуры в регионе возобновили в прошлом году после тридцатилетнего перерыва. В нынешний сезон резидент территории опережающего развития «Южная» компания «Грин Агро-Сахалин» увеличила посевные площади почти в 4,5 раза. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

В этом сезоне на полях юга острова предстоит убрать ячмень с площади 1,4 тысячи гектара. В распоряжении предприятия - энергонасыщенная и современная техника, которая помогает заготовить корма на зимне-стойловый период качественно и быстро.

- Культура абсолютно себя оправдала, в прошлом году мы получили хороший результат по урожайности. На сегодняшний день уже собрано уже более 478 тонн зерна, в планах получить еще около 2,8 тысячи тонн. Надеемся на достойный результат, несмотря на то, что лето было нежарким, – прокомментировал исполнительный директор аграрной компании Владимир Балухта.

По итогам кормозаготовительной кампании ООО «Грин Агро-Сахалин» предстоит заготовить около 28,5 тысячи тонн кормов, в их числе, помимо ячменя, - сено, солома и сенаж.

Благодаря собственным запасам кормов, выращенных из качественных семян, с соблюдением всех агротехнических правил – от посева до уборки урожая, с учётом местных погодно-природных условий, предприятие сможет обеспечить оптимальный рацион кормления животным и соответствующие высокие надои. Сбалансированное кормление, комфортные условия нового оборудования коровника и современного доильного зала типа «параллель 2х8» позволяют компании получать от первотелок более 26 килограммов молока в сутки c высокими показателями качества. Это самые высокие надои в сравнении с островными хозяйствами.

Для обеспечения молоком в сфере животноводства в Сахалинской области ведётся строительство молочных комплексов. В окрестностях села Троицкое Анивского района реализуется проект по созданию крупного животноводческого комплекса на 1900 коров. В рамках первого этапа введены в эксплуатацию 2 коровника и 2 телятника. В 2018 году сюда было завезено 786 голов скота. Резидент ТОР с июля отправляет молоко на одно из молокоперерабатывающих предприятий области. Начато строительство собственного завода по переработке, который будет запущен в эксплуатацию к 2020 году.

Всего сахалинским аграриям в период нынешней кормозаготовки предстоит собрать около 150 тысяч тонн кормов. Уже заготовлено 90 процентов от плана.