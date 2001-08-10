В Озерском заселили новый арендный дом

Новоселье отмечают работники бюджетной сферы и профильные специалисты. Они получили 6 двухкомнатных и столько же трехкомнатных квартир «под ключ». Общая площадь – 960,6 квадратных метра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Среди местных жителей, получивших квартиры, - учитель сельской школы Зоя Левченко. В очереди на улучшение жилищных условий она стояла в течение многих лет.

- Перед сдачей подрядчик оперативно устранил все недочеты, которые мы увидели - ремонт в квартире был сделан с учетом наших пожеланий. Комнаты большие, светлые, осталось только купить красивую мебель, - отметила учительница.

Монолитное здание сейсмоустойчивостью 9 баллов построено по энергосберегающей технологии. Для облицовки использовали японский фиброцементный фасадный материал, который прослужит более 50 лет. Благоустроена придомовая территория, установлена детская площадка.

- Это первый дом, который в селе Озерское Корсаковского района построило Сахалинское ипотечное агентство. Мы рады такому продуктивному сотрудничеству: это позволило обеспечить людей качественным и комфортным жильем, - сказал мэр городского округа Тимур Магинский. – Конечно, запрос на новое жилье пока остается, и сейчас в районе возводятся еще 32-квартирный и 27-квартирный дома.

Стоимость аренды в новом доме будет на 50 процентов ниже среднерыночной. При этом многим бюджетникам работодатели компенсируют часть жилищных затрат. По решению губернатора, сахалинцы, проживающие в арендных домах не менее полугода, смогут выкупать свои квартиры в собственность, используя льготный ипотечный заём. Для молодых семей с одним ребенком процент по нему составит 7 процентов, с двумя детьми – до 3,5 процентов, с тремя -0 процентов. Для курильчан, постоянно проживающих на островах, процентная ставка снижена до нуля.

- В целом, за последние два года в островном регионе были возведены и сданы в эксплуатацию 34 арендных многоквартирных дома, практически во всех районах. Ключи от новых квартир получила 983 сахалинская семья, - рассказал Геннадий Осипов, генеральный директор сахалинского ипотечного агентства.