Южно-Сахалинск почти готов к отопительному периоду

В Южно-Сахалинске завершается подготовка к отопительному сезону. Контроль за ходом работ осуществляет штаб по подготовке к зимнему периоду и отопительному сезону при администрации Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

За 4 месяца межотопительного периода в Южно-Сахалинске капитально отремонтировано и реконструировано свыше 7 км трубопроводов теплоснабжения. В ходе выездного совещания мэр Сергей Надсадин, руководители курирующих департаментов и представители Сахалинской коммунальной компании посетили несколько участков, где завершаются работы по замене теплотрассы.

Так, в финальной стадии мероприятия на ул. Емельянова (район ТЦ «Панорама»). Здесь в рамках технологического присоединения к центральной системе теплоснабжения новых жилых зданий в 11-м микрорайоне выполняется реконструкция участка Березовского коллектора общей протяженностью 600 м. Работы позволят увеличить пропускную способность коллектора и снизить аварийность этого участка, тем самым повысив надежность и стабильность теплоснабжения в отопительный сезон. Для подключения к системе отопления новых жилых домов за реабилитационным центром «Аралия» выполняется строительство трубопровода с увеличением пропускной способности по ул. Больничной от пр. Мира до ул. Комсомольской. К настоящему времени завершается капитальный ремонт участка самого большого трубопровода города (2Ду 1000) по ул. Бумажной. Здесь обновляют 125 м сети теплоснабжения, участок имеет большое количество углов и поворотов, что увеличивает объем работ и сроки выполнения в 3 раза, в отличие от прямого участка.

Как сообщил заместитель главного инженера АО СКК Павел Капишов, работы по этим и другим объектам будут завершены 27 сентября, 28-го начнется заполнение сетей.

Советник мэра Юрий Алпацкий доложил, что администрация Южно-Сахалинска контролирует все этапы работ по подготовке к отопительному сезону. Так, на сегодняшний день жилой фонд городского округа готов к приему тепла. Теплотрассы, которые не находятся в ремонте, заполнены теплоносителем, и к 1 октября все системы будут готовы к поставке тепла в жилые дома и социальные объекты. Завершить работы по восстановлению благоустройства на ремонтируемых участках планируется уже после старта отопительного сезона, в октябре.

К предстоящему отопительному сезону готовы все насосные станции и центральные тепловые пункты, котельные предприятия, все трансформаторные подстанции, дизельные электростанции и газопроводы. Сформирован 45-суточный запас жидкого и твердого топлива, сообщают в АО СКК.

Напомним, для официального начала отопительного сезона среднесуточная температура в течение 5 дней не должна превышать +8 °C. По многолетней традиции это начало октября.