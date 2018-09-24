Электронные считывающие устройства хотят поставить во всех автобусах Холмска
Пассажиры автобусов Холмска столкнулись с неудобствами после ввода новой системы безналичного расчета за поездки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии района. Перевозки в городском округе осуществляют две транспортных компании – частная и муниципальная. Начиная с мая 2018 года муниципальный перевозчик внедряет на своих автобусах систему безналичного расчёта (терминалы-валидаторы). В первую очередь - для обслуживания школьных электронных проездных. При этом частный перевозчик подобными устройствами свои транспортные средства пока не обеспечил. А потому у школьников возникают проблемы с бесплатным проездом на транспорте, не принадлежащем МУП «Мастер», поскольку при наличии у каждого из учащихся электронного проездного бумажные талоны теперь не выдаются.
На автобусных маршрутах Холмска предусмотрен льготный (бесплатный) проезд школьников до места учебы и обратно. Возмещение затрат перевозчикам предусмотрено соответствующим постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ».
В течение 2017/2018 учебного года имелись случаи подделки школьных талонов на бесплатный проезд (всего в размере 1 249 000,00 рублей), в связи с чем администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» было принято решение о переходе оплаты проезда учащихся школ на безналичную форму расчетов. В мае 2018 года каждому школьнику была выдана индивидуальная (именная) микропроцессорная карта.
Внедрение безналичной формы расчетов не только сделает прозрачной систему льготного проезда школьников, но и повысит безопасность дорожного движения, так как водителю автобуса не надо отвлекаться на оплату проезда, поскольку карта работает в режиме Wi-Fi и ее нужно только приложить к считывающему устройству.
По словам перевозчиков-предпринимателей, камнем преткновения стали 8 % от выручки, которую те должны перечислять компании-оператору, что за свой счёт устанавливает и обслуживает валидаторы. Оплата производится оператору за организацию информационно-технологического взаимодействия при совершении операций с использованием банковских и транспортных карт.
При этом администрацией округа разработан механизм компенсации понесённых затрат всем без исключения перевозчикам. В соответствии с Порядком возмещения затрат на перевозку школьников, перевозчику (независимо от формы собственности) за счет бюджетных средств компенсируется не только льготный проезд школьников, но и расходы по аренде специального считывающего устройства (валидатора) и оплата услуг оператора по обработке данных учета.
Указанная информация, в том числе и порядок возмещения затрат перевозчикам на содержание и обслуживание специальных считывающих устройств, неоднократно обсуждалась на встречах представителей администрации муниципального образования с перевозчиками.
Чтобы разрешить создавшуюся ситуацию в пользу жителей города, необходимо добиться установки электронных считывающих устройств и на автобусах индивидуальных предпринимателей, тем более что этот пункт значился в требованиях к исполнителям муниципального заказа ещё на этапе конкурсных процедур. Неисполнение условий контракта может привести к лишению перевозчика права работать на маршрутах вследствие расторжения контракта.
Поиск приемлемого решения для трёх сторон – жителей Холмска, администрации и представителей перевозчиков - стал главной темой очередного совещания при главе администрации округа Андрее Сухомесове. На совещании присутствовали специалисты администрации в сфере ЖКХ, муниципальных закупок, юридического и финансового секторов, а также представитель частных перевозчиков - ИП Никитин.
После долгих споров и обмена мнениями были сформулированы основные этапы работы, результатом которой должна стать установка считывающих устройств во всех транспортных средствах, работающих на городских маршрутах, без исключения.
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