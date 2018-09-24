В Южно-Сахалинске продолжается строительство пристроек к школам

Областные власти и муниципалитеты должны тщательно следить за строительством новых школ. Такую задачу перед руководителями муниципальных образований и курирующих областных ведомств в ходе рабочего совещания поставил губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

На мероприятии, в частности, рассматривался вопрос о возведении ряда образовательных учреждений в Южно-Сахалинске. Как доложил мэр областного центра Сергей Надсадин, первый объект - пристройка к гимназии №1, - состоит из блока начальных классов на 480 учащихся и блока обеденного зала на 430 мест. Предусмотрено благоустройство территории, создание площадки для игровых видов спорта с трибунами, покрытием проездов и пешеходных дорожек и озеленением. Готовность – 20 процентов.

Сходными параметрами будет обладать и дополнительное здание школы № 26. Строительные работы здесь выполнены на 23 процента.

Пристройка к гимназии № 3 рассчитана на 413 учащихся. Два новых блока соединят с действующим зданием переходом. В пристройке разместят залы хореографии, кабинеты для групповых и индивидуальных театральных занятий, декоративно-прикладного искусства, хоровые классы и классы теоретических музыкальных дисциплин, фортепиано, гитары и народного ансамбля. Готовность – 23 процента.

Строительство первых трех объектов, отметил мэр, ведется с опережением графика.

Готовность школы на 550 мест в селе Дальнем составляет 18 процентов. В здании из восьми блоков разместятся учебные классы и классы дополнительного образования, актовый зал, столовая, игровые и спортивные помещения. На прилегающей территории будет обустроено футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, а также зона отдыха.

А в планировочном районе «Луговое» возводится учебное заведение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Объект будет состоять из пяти блоков. Здесь разместят начальную школу на 110 учащихся, среднюю - на 150 человек, пищеблок, актовый зал, кружковые помещения, спортзал, медицинские помещения. Готовность - 11 процентов.

На прошлой неделе заключен контракт на строительство еще одной пристройки - к школе №6. Объект будет аналогичен тем, что возводятся на территории гимназии №1 и школы № 26.

Губернатор Олег Кожемяко напомнил участникам совещания, что цель строительства новых объектов образования - ликвидация занятий во вторую смену. Эта работа ведется в рамках исполнения указа Президента России Владимира Путина. Губернатор поставил перед руководителями муниципалитетов и соответствующих ведомств задачу - организовать постоянный контроль за строительством объектов.

В настоящее время администрация города Южно-Сахалинска выбирает земельные участки для размещения еще нескольких школ. Новые объекты образования позволят закрыть вопрос организации учебного процесса во вторую смену.