Российские онкохирурги за два дня провели на Сахалине 13 сложнейших операций

В островной регион прибыла группа из шести российских специалистов под руководством профессора Эдуарда Галлямова, заведующего кафедрой общей хирургии Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Цель рабочего визита - проведение в областном онкологическом диспансере сложнейших операций. Многие из них стали первыми в практике островного учреждения. Ассистировали приезжим врачам сахалинские специалисты. В дальнейшем подобные вмешательства они будут выполнять уже самостоятельно. Это позволит расширить спектр видов высокотехнологичной медицинской помощи в регионе и в ряде случаев избавит пациентов от необходимости выезжать в научные центры за пределы области.

- Лапароскопическая резекция желудка, мочевого пузыря – сегодня эти операции выполняются впервые на Сахалине. По своему оснащению островная клиника - одна из лучших в России и уровень специалистов в целом хороший. Но врач постоянно должен совершенствовать свои навыки, по результатам нашей совместной работы сахалинские медики продвигаются дальше, - поделился профессор Эдуард Галлямов.

- Основной вектор, по которому мы движемся, - уйти от открытой хирургии к лапароскопической. Раньше такие операции тоже выполнялись, но не по всем видам заболеваний, сейчас мы расширяем спектр. Для пациента это означает раннюю реабилитацию, отсутствие больших шрамов. Еще год назад мы и мечтать не могли, что пациент на пятые-седьмые сутки будет выписан домой, - рассказывает заведующий урологическим отделением онкологического диспансера Илья Белов. - По сравнению с полостной хирургией лапараскопия требует иных техник – управления микроинструментом, работы с 3D-увеличением, владения хирургическими энергиями. Профессоры делятся тончайшими нюансами работы в операционном поле - вплоть до постановки рук и положения тела.

Одна из высокотехнологичных операций – лапароскопическая резекция мочевого пузыря. Приезжие врачи совместно с сахалинскими выполнили ее за 3 часа. По словам профессора Галлямова, без соответствующего опыта она может длиться до 15 часов. Сложность заключается не только в удалении пораженного органа, но и дальнейшей его реконструкции из части кишечника. Не менее сложные вмешательства были проведены и на почке, желудке и других органах.

Одно из направлений, которое планируется к дальнейшему развитию – лапароскопические операции на предстательной железе. Пока их объем недостаточно велик, но в ближайшее время планируется активно развивать и этот вид помощи.