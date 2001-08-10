В Южно-Сахалинске открылся новый спортивный комплекс

Новый спорткомплекс открылся в Алтайском переулке Южно-Сахалинска. Его общая площадь – больше двух тысяч квадратных метров. Здесь разместились тренажерный и фитнес-залы, а также несколько теннисных кортов, сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области.

В тестовом режиме спорткомплекс, получивший имя «Гидрострой», начал работать еще в октябре прошлого года. Первыми для посетителей были открыты теннисные корты. А с февраля 2018 года здесь появился комфортный фитнес-зал.

- Сейчас здесь функционируют 2 профессиональных теннисных корта с покрытием «хард» с зоной трибун, фитнесс-зал площадью 520 квадратных метра. Он оснащен ультрасовременными тренажерами, не имеющими аналогов на Дальнем Востоке и системой экспресс-диагностики, - рассказал управляющий комплексом Алексей Рокотов. - Также в спорткомплексе есть залы детской спортивной гимнастики и высокоинтенсивной групповой тренировки, а также медицинский кабинет с уникальным оборудованием диагностики тела и фитнес-бар.

Осенью этого года на базе комплекса планируется открытие детско-юношеской спортивной школы по большому и настольному теннису, секции армрестлинга и карате-киокушинкай.

Уже сегодня спортивное сооружение регулярно посещают более 500 человек. Ветераны спорта Сахалинской области – на бесплатной основе. В числе тренеров – 25 специалистов, среди которых мастера и кандидаты в мастера спорта, победители и призеры чемпионатов различного уровня по бодибилдингу, пауэрлифтингу, армрестлингу, грепплингу, неоднократные победители национальных и международных турниров по теннису.

- В регионе только за последние 3 года были построены 55 объектов спортивной инфраструктуры. Крытые спортивные комплексы появляются как в городах, так и в небольших населённых пунктах, - отметил в ходе состоявшейся церемонии открытия сооружения глава региона Олег Кожемяко. - Очень важно, что к этой работе активно подключается бизнес, который также строит новые спортивные объекты. Очевидно, что комплекс «Гидрострой» востребован и приносит большую пользу. Сегодня на Сахалине и Курилах уже более 195 тысяч человек регулярно занимаются физической культурой и спортом. Это почти 43 процента от общей численности населения. И с каждым новым сооружением эта цифра будет только расти.

На базе открытого спорткомплекса был проведен теннисный турнир в рамках Российского Теннисного Тура на кубок мэра города Южно-Сахалинска. Участие в нем приняли 23 спортсмена в возрастных группах от 13 до 17 лет.