В Южно-Сахалинске открылся новый спортивный комплекс
Новый спорткомплекс открылся в Алтайском переулке Южно-Сахалинска. Его общая площадь – больше двух тысяч квадратных метров. Здесь разместились тренажерный и фитнес-залы, а также несколько теннисных кортов, сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области.
В тестовом режиме спорткомплекс, получивший имя «Гидрострой», начал работать еще в октябре прошлого года. Первыми для посетителей были открыты теннисные корты. А с февраля 2018 года здесь появился комфортный фитнес-зал.
- Сейчас здесь функционируют 2 профессиональных теннисных корта с покрытием «хард» с зоной трибун, фитнесс-зал площадью 520 квадратных метра. Он оснащен ультрасовременными тренажерами, не имеющими аналогов на Дальнем Востоке и системой экспресс-диагностики, - рассказал управляющий комплексом Алексей Рокотов. - Также в спорткомплексе есть залы детской спортивной гимнастики и высокоинтенсивной групповой тренировки, а также медицинский кабинет с уникальным оборудованием диагностики тела и фитнес-бар.
Осенью этого года на базе комплекса планируется открытие детско-юношеской спортивной школы по большому и настольному теннису, секции армрестлинга и карате-киокушинкай.
Уже сегодня спортивное сооружение регулярно посещают более 500 человек. Ветераны спорта Сахалинской области – на бесплатной основе. В числе тренеров – 25 специалистов, среди которых мастера и кандидаты в мастера спорта, победители и призеры чемпионатов различного уровня по бодибилдингу, пауэрлифтингу, армрестлингу, грепплингу, неоднократные победители национальных и международных турниров по теннису.
- В регионе только за последние 3 года были построены 55 объектов спортивной инфраструктуры. Крытые спортивные комплексы появляются как в городах, так и в небольших населённых пунктах, - отметил в ходе состоявшейся церемонии открытия сооружения глава региона Олег Кожемяко. - Очень важно, что к этой работе активно подключается бизнес, который также строит новые спортивные объекты. Очевидно, что комплекс «Гидрострой» востребован и приносит большую пользу. Сегодня на Сахалине и Курилах уже более 195 тысяч человек регулярно занимаются физической культурой и спортом. Это почти 43 процента от общей численности населения. И с каждым новым сооружением эта цифра будет только расти.
На базе открытого спорткомплекса был проведен теннисный турнир в рамках Российского Теннисного Тура на кубок мэра города Южно-Сахалинска. Участие в нем приняли 23 спортсмена в возрастных группах от 13 до 17 лет.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:42 19 Сентября Новый отрезок улицы Горького в Южно-Сахалинске осталось достроить меньше чем наполовину
17:42 19 Сентября В Южно-Сахалинске проходит акция «Чистый лес - территория без огня»
13:00 20 Сентября До газификации котельных Тымовского района осталось два года
16:03 20 Сентября На заводе в Холмском районе закладывают икринки лосося
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
13:15 31 Августа Олег Кожемяко: областные власти сделают все, чтобы поддержать старшее поколение сахалинцев и курильчан
17:47 7 Сентября В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин
Выбор редакции
- 18:06 Вчера В Южно-Сахалинске проверяют данные о том, сколько зарабатывают городские чиновники
- 17:48 Вчера В Южно-Сахалинске меняется система работы с твёрдыми отходами
- 16:11 Вчера Более 100 сахалинцев померились силами в двух областных турнирах по самбо
- 15:52 Вчера Парк Южно-Сахалинска получил приз в Сочи
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?