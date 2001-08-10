Сахалинский зоопарк переходит на новый режим работы

С 25 сентября Сахалинский зоопарк меняет график работы на осенний. Теперь посетители смогут посмотреть коллекцию животных с 10:00 до 19:00. Касса работает в будние дни до 18:00; в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни – до 18:30.

Изменился режим работы и в контактном зоопарке. Погладить ручных животных можно в выходные и праздничные дни с 11:00 до 16:00 без перерыва.

Такие изменения в расписании связаны с сокращением светового дня.

Напоминаем, что экспозиция «Аквариумы» работает ежедневно с 11:00 до 19:00, технический перерыв с 15:30 до 16:00. Понедельник – санитарный день.

Прокат пони осуществляется в выходные и праздничные дни с 12:00 до 15:00, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинском зоопарке.