Парк Южно-Сахалинска получил приз в Сочи
Престижную награду завоевал парк Южно-Сахалинска на международном конкурсе «Хрустальное колесо». Церемония награждения состоялась в Сочи 21 сентября. В течение 16 лет за звание победителя и обладателя престижного приза из хрусталя борются российские парки культуры, отдыха и развлечений, аквапарки и другие учреждения. В этом году южно-сахалинский парк стал победителем в номинации «Лучший проект благоустройства/реконструкции парка», сообщили ТИА «Острова»
- В рамках закрытия проходившего в Сочи XXVIII форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха были объявлены результаты международного смотра-конкурса «Хрустальное колесо». Наш парк признан победителем в своей номинации. Ежегодно участниками форума становятся более 150 компаний парковой отрасли со всех уголков России и стран СНГ. Мы готовились к конкурсу в течение всего года, выстраивали концепцию, готовили большой проект, для того чтобы достойно представить наш парк на всю страну. И эта награда, безусловно, общая заслуга всего нашего коллектива и тех людей, кто помогает нам становиться лучше, - сказал директор учреждения Виктор Калюжный.
Жюри конкурса оценивало участников по ряду критериев. Особое внимание уделили новациям, креативному подходу и качеству работ по благоустройству территории.
Стоит отметить, что городской парк за 15 лет второй раз становится обладателем «Хрустального колеса», первое было вручено в 2003 году.
Наряду с южно-сахалинским парком им. Ю. А. Гагарина в других номинациях лучшими были признаны: тематический парк развлечений «Сочи Парк» (г. Сочи), парк культуры и отдыха «Парк Победы» (г. Ставрополь), МУП «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького» (г. Ростов-на-Дону), многофункциональный развлекательно-туристический комплекс Yalta Intourist (ООО «Семейный Отдых», г. Ялта) и др.
Напомним, городской парк продолжает взятый ранее курс на благоустройство. Так, в этом году было высажено более 3 тысяч саженцев деревьев, 27 тысяч цветов. Обновлены прогулочные дорожки, установлены новые элементы освещения, отремонтирован мост на озере Верхнем. А в день 136-летия Южно-Сахалинска была торжественно открыта танцевальная площадка. Появились современный фуд-корт, прокат велорикш. Большой популярностью у посетителей пользуется аллея кривых зеркал. Благодаря этим и многим другим преобразованиям парк является центром семейного отдыха жителей и гостей островной столицы.
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