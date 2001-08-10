В Южно-Сахалинске проверили ход работ по ремонту городских скверов

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и руководители курирующих структур проинспектировали ход работ по ремонту городских скверов. Об этапах и объемах выполненного благоустройства отчитались подрядчики, работающие в сквере Энергетиков, в сквере напротив магазина «Техник» и в сквере в честь 20-летия сахалинской таможни, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

В сквере в районе домов № 281, 283 и 285 на ул. Ленина, напротив магазина «Техник», основные работы идут по графику. Здесь кроме стандартных работ в проект благоустройства сквера входит перенос автобусной остановки, которая размешена на тротуаре по восточной стороне улицы. Ее расположение не соответствует действующим нормам. Однако для этого необходимо снести три дерева. Подрядчик доложил, что взамен будут высажены пять новых экземпляров. Сергей Надсадин отметил, что одна из главных задач при реализации проектов благоустройства - максимально сохранять имеющиеся насаждения, если только они не находятся в аварийном состоянии. Поэтому, если деревья все-таки необходимо убрать, то обязательное требование - восполнить вынужденные потери. Мэр поручил курирующему архитектору проконтролировать, чтобы саженцы были качественными, соответствовали требованиям по высоте, толщине ствола и наличию почек, которые сейчас муниципалитет предъявляет к материалам для озеленения города.

В ходе разговора о вопросах озеленения подрядчик сообщил, что он до сих пор не смог приобрести деревья и кустарники, указанные в проекте, и попросил заменить наименования. На эту просьбу мэр отреагировал категорическим отказом, напомнив, что перед заключением контракта строители видели все условия, которые теперь обязаны исполнить и найти поставщиков. Сергей Надсадин отметил, что приемка выполненных работ будет производиться в строгом соответствии с проектом.

В сквере Энергетиков (район пересечения ул. Ленина с пр. Победы) руководитель ООО «Седьмой сезон» Владимир Надькин доложил мэру, что сейчас они ожидают поступления с материка гранитных бордюров. Но времени строители не теряют: проведены демонтажные работы, планировка местности, идут работы по озеленению.

- Одним словом, в ожидании бордюров стараемся выполнить весь комплекс работ, который можно производить до установки бордюрного камня и устройства покрытия тротуаров, - доложил Владимир Надькин.

Отставание от графика как минимум на неделю есть в сквере в честь 20-летия сахалинской таможни. Это связано с нерешенным пока вопросом по механизму сноса павильона «Ням-Ням», а также в связи с необходимостью изменить разбивку пешеходных дорожек, проходящих сквозь сквер. Мэру доложили, что работа по разбивке будет выполнена оперативно. Что касается павильона, то есть решение суда о его сносе, и, если по объективным причинам в этом году его не демонтируют, проект благоустройства сквера скорректируют: предусмотрят на его месте клумбу. Она будет обустроена сразу после сноса павильона. В остальном, по словам подрядчика, необходимые материалы в наличии, заказаны грунт и зеленые насаждения.

Отметим, на будущий год в планах муниципалитета ремонт дворовых территорий, прилегающих к обновляемым скверам на пр. Победы. Это позволит исключить пробелы в благоустройстве между скверами и проездами вдоль жилых домов. Так, будут отремонтированы дворы домов № 53, 75, 77, непосредственно прилегающие к зеленым зонам.

- Работам по благоустройству скверов мы уделяем особое внимание. Их ремонт по объективным причинам стартовал немного позже намеченных сроков, но у подрядчиков есть все условия и возможности закончить благоустройство вовремя.

Цель инспекционных поездок - оперативно на месте решать возникающие вопросы, в рабочем порядке вносить изменения, ускорять работу подрядчика и муниципалитета. Поэтому такие выезды будут проходить регулярно, вплоть до сдачи объектов, - подвел итоги выездного совещания Сергей Надсадин.

Ремонт скверов должен быть завершен в ноябре.