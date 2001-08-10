В Южно-Сахалинске меняется система работы с твёрдыми отходами

Акционерное общество «Управление по обращению с отходами» информирует жителей Южно-Сахалинска, что к 1 января 2019 года завершится переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.

С 15 октября для заключения договоров на вывоз ТКО в АО «Управление по обращению с отходами» ждут юридических лиц. С жителями многоквартирных домов и частного сектора договоры будут заключены автоматически. Первые квитанции со строкой на оплату за вывоз ТКО все жители Южно-Сахалинска получат в феврале. К этому времени будут установлены тарифы на оплату.

АО «Управление по обращению с отходами» находится по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 74а, многоканальный телефон 8 (4242) 31-22-20, факс 8 (4242) 31-22-21.

Как сообщается в открытом обращении АО «Управление по обращению с отходами» к жителям Сахалинской области, реформирование отрасли коснется каждого - от собственников частных домовладений и квартир до владельцев бизнеса, а также мусоровывозящих компаний и предприятий по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Одно из основных новых понятий - региональный оператор (РО) по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это организация, которая несет ответственность за весь цикл движения ТКО - от контейнера до полигона.

С переходом на новую систему обращения с ТКО услуга по вывозу мусора переходит из категории жилищных в коммунальные. То есть вывоз мусора исключается из единой графы услуг и работ по содержанию общего имущества, а вместо этого в квитанциях появится отдельная строка. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется на основании нормативов накопления таких отходов и стоимости услуги регионального оператора. Нормативы накопления ТКО для разных категорий потребителей устанавливает министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, а предельный тариф для РО устанавливает региональная энергетическая комиссия Сахалинской области.

Таким образом, заключение договоров с региональным оператором на вывоз ТКО становится обязательным для всех граждан. Оплачивать услуги регионального оператора граждане и организации обязаны с того момента, как начался вывоз твердых коммунальных отходов. При этом действие ранее заключенных договоров с местными организациями прекращается. А с 1 января 2019 года отсутствие договора с РО или отказ от его заключения влечет за собой предусмотренную законом ответственность.