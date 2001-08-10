В Новоалександровске отключают горячую воду на три дня

В ряде домов Новоалександровска отключат горячую воду. Ограничение будет введено с 26 сентября (9.00) по 28 сентября (20.00), сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской коммунальной компании.

Для улучшения качества горячей воды в планировочном районе специалисты компании произведут повторную промывку трубопроводов горячего водоснабжения. Напомним, промывка уже производилась сразу после окончания отопительного сезона в июне и июле.

Горячая вода на время промывки сетей будет отключена в жилых домах по улицам 2-ой Красносельской, 2-ой Комсомольской, 30 лет Победы, по переулку Железнодорожному и в доме 5 по улице Мичурина.

В улучшении качества горячего водоснабжения должны принимать активное участие и обслуживающие организации. Их зона ответственности - промывка внутридомовых сетей, поскольку загрязнение горячей воды может происходить на этапах ее прохождения по загрязненным внутридомовым сетям.

Перерасчет за горячую воду будет отражен в квитанциях за октябрь.