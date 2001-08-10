Сахалинэнерго проводит реконструкцию ЛЭП «Холмск – Невельск»

Сахалинэнерго проводит реконструкцию системообразующей высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Холмск – Невельск». Работы осуществляются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

ЛЭП была построена еще в начале 70-х годов прошлого века. Долгое время она оставалась единственным источником электроснабжения для ряда населенных пунктов, что не позволяло вывести ее в ремонт без ущерба для потребителей. Однако, когда в декабре 2014 года была введена в работу новая линия, электроснабжение западного побережья южной части Сахалина было значительно повышено. Для г. Невельска и ряда сел Невельского района - Горнозаводска, Шебунино, Ватутино и Лопатино появился второй источник электроснабжения.

Ввод в работу новой линии позволил провести реконструкцию уже имеющейся ЛЭП без отключения потребителей Невельского района. На линии электропередачи, которая теперь функционирует в статусе резервной, произведена замена провода с заменой сцепной арматуры на участке общей протяженностью порядка 15 км. Наличие двух линий электропередачи в данном районе позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. Теперь, в случае отключения одной из ЛЭП из-за непогоды, нагрузку можно оперативно перевести на другую линию, не допуская значительных перебоев в энергоснабжении населения и предприятии района.

С 3 по 6 октября 2018 года в Москве пройдёт главное событие энергетической отрасли – международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН 2018). Цель Форума – демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. РЭН 2018 станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития электроэнергетики, а также энергосбережения и повышения энергоэффективности.