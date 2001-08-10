На Сахалине повышают пенсионную грамотность молодёжи
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начались уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов Пенсионного фонда РФ рассказывают молодежи о российской пенсионной системе и о правилах формирования будущей пенсии. Сахалинская область не стала исключением. Об этом ТИА "Острова" рассказали в фонде.
Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011 года. За это время сотрудники Отделения и территориальных органов Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области провели более 800 информационных встреч. Почти 11 тысяч девушек и юношей узнали, как будут формироваться их пенсионные права. Важно, что органы образования поддерживают инициативу Отделения – заключены специальные соглашения.
В нынешнем году информационно-образовательная программа стартовала 25 сентября и продлится до декабря. Во всех уголках островного региона для учащихся и студентов проведут уроки, лекции, дни открытых дверей. Первые из них уже состоялись.
Школьников пригласили в территориальные органы Пенсионного фонда и провели экскурсии, в ходе которых ребята познакомились с организацией работы в ПФР и его функциями. Студенты Сахалинского института железнодорожного транспорта – филиала ДВГУПС прослушали лекцию о том, как устроена пенсионная система России, какие существуют виды пенсий по обязательному пенсионному страхованию, что и когда необходимо делать для того, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии.
Специально для таких занятий Пенсионным фондом России разрабатывается и издается учебное пособие по основам пенсионной грамотности с учетом последних изменений в законодательстве – «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Книга дает ответы на вопросы: что значит страховая и накопительная пенсии, кто их формирует, у кого есть право сделать выбор варианта пенсионного обеспечения.
Учебник «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» доступен и в электронном виде на сайте Пенсионного фонда РФ. В ходе кампании особое внимание будет уделено электронным сервисам Пенсионного фонда. Сегодня можно зарегистрироваться на портале госуслуг, получить доступ к сервису «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и пользоваться рядом услуг без визита в учреждение.
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