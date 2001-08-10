В Томари состоялось заседание Общественного совета
В Томари состоялось очередное заседание Общественного совета при администрации городского округа, в который входят представители общественных объединений, некоммерческих организаций и другие инициативные жители района. В начале мероприятия собравшиеся заслушали краткие доклады сотрудников администрации о грядущем переходе на цифровое телевещание и привлечении членов совета в качестве экспертов при обсуждении плана по противодействию коррупции в органах местного самоуправления, сообщили ТИА «Острова» в администрации района.
Третьим вопросом стало рассмотрение предложения председателя Совета Ивана Ермакова организовать зимой регулярное освещение лыжебиатлонной трассы. По его словам, если горнолыжные склоны Центра зимних видов спорта в Томари постоянно освещаются зимой в вечернее время, то трасса для любителей беговых лыж практически всегда пребывает в темноте, несмотря на установленное здесь современное осветительное оборудование. По информации, которую докладчику удалось получить накануне заседания у директора детско-юношеской спортивной школы города Юрия Капранова, вопрос упирается в оплату электроэнергии. В связи с этим было принято решение направить официальное письмо в районное управление культуры, спорта и молодёжной политики с просьбой предоставить информацию о затратах, которые понесёт спортшкола в случае регулярного освещения лыжной трассы, и просьбой рассмотреть возможность выделения необходимого для этого финансирования.
Четвёртым вопросом члены Совета заслушали доклад об итогах и планах работы двух томаринских ТОСов. Председатель территориального общественного самоуправления "УЮТ-1" Сергей Чёткин рассказал о строительстве на выделенные этим некоммерческим организациям средства детских и спортивных площадок, участка тротуара на улице Буюклы, реконструкции лестницы рядом с домом 27 по улице Юбилейной. Все запланированные детские и спортивные площадки планируется доделать в текущем году, а уже сданные переданы для обслуживания на баланс МУП "Томари" и МУП "Благоустройство". В ходе обсуждения планов было горячо поддержано предложение установить силами ТОСов скамейки и урны в отремонтированных этим летом дворах, а также проложить тротуар к лестнице на Юбилейной. Что же касается идеи положить искусственные неровности на некоторых улицах города для повышения безопасности пешеходов, советник по ГО и ЧС администрации Сергей Самсонов рассказал, что они будут установлены в следующем году на улицах Дзержинского и Буюклы в рамках одной из муниципальных программ.
Коснулись члены совета и темы недавнего нововведения в томаринской администрации – анкетирования посетителей об удовлетворённости оказанной им помощью и качестве работы специалиста, к которому они обратились. Сергей Чёткин высказал сомнение, что люди искренне и объективно отвечают на вопросы анкеты, а также предложил дать возможность оценивать в анкете работу сразу нескольких специалистов. Мэр Томаринского городского округа Александр подчеркнул, что анкеты являются анонимными, поэтому у граждан нет ни причин, ни поводов опасаться объективно оценивать работу специалистов администрации, при этом делать это не в присутствии специалиста, а на выходе из здания. А также заметил, что любую информацию, которую не предусматривает бланк, но которой граждане желают поделиться по результатам посещения органа местного самоуправления, они вполне могут писать на обратной стороне анкеты в произвольной и удобной им форме.
Помимо этого члены общественного совета коснулись вопросов освещения ряда улиц Томари, установки контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов в частном секторе, перспективы заливки катка грядущей зимой, продолжения обустройства туристической тропы в районе остатков синтоистского храма. Кстати, что касается последнего из перечисленных вопросов, мэр порадовал участников заседания тем, что снос ветхих строений бывших молокозавода и пивзавода на въезде в город может начаться уже в этом году. Не собираются дожидаться следующего года и для устройства бетонной лестницы на вершину сопки с остатками храма, перед которой будет оборудован мостик через ручей.
Некоторые озвученные членами Совета вопросы Александр Кобелев предложил вынести на общегородское собрание на тему качества работы предприятий ЖКХ, которое состоится в ближайший четверг 27 сентября в 18 часов в зале районного дома культуры. Чтобы публично обсудить их более широким кругом активных неравнодушных граждан и не только с главой района, но и со специалистами комитета по управлению муниципальной собственностью, а также руководителями коммунальных предприятий и социальных учреждений.
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