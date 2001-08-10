В Костромском вот-вот сдадут три новых дома

Жители Костромского с нетерпением ожидают окончания строительства в селе трёх многоквартирных домов, которые возводятся в рамках адресной инвестиционной программы. Сроки сдачи затянулись, но сегодня строительство уже вошло в завершающую стадию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации МО «Холмский городской округ».

Глава администрации округа Андрей Сухомесов побывал на стройплощадке и оценил степень готовности объектов.

На фасад одного из домов уже «подшивают» пенопластовый утеплитель, на днях начнутся наружные штукатурно-малярные работы. Внутренней отделкой рабочие активно занимаются в двух из трёх построенных МКД, где, к тому же, завершена установка кровельной конструкции.

При этом остаётся ряд проблем, которые могут сказаться на темпах строительства, в частности, по поставкам комплектующих для входных и оконных групп. «Служба единого заказчика», специалисты администрации округа постоянно взаимодействуют с подрядчиком, все проблемные вопросы находятся на контроле и решаются в рабочем порядке.