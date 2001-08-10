В четверг часть Южно-Сахалинска останется без воды

В трех микрорайонах Южно-Сахалинска 27 сентября не будет холодной воды. В связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения будет отключена подача холодной воды в 9, 12 и 12а микрорайонах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Отключения продлятся с 9.30 до 20.00, сообщают в МКП «Городской водоканал». Затем вода вновь начнет поступать в водопровод.