Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2018
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16:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В четверг часть Южно-Сахалинска останется без воды

В трех микрорайонах Южно-Сахалинска 27 сентября не будет холодной воды. В связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения будет отключена подача холодной воды в 9, 12 и 12а микрорайонах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Отключения продлятся с 9.30 до 20.00, сообщают в МКП «Городской водоканал». Затем вода вновь начнет поступать в водопровод.

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