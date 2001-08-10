Родителям на Сахалине рассказывают о преимуществах получения услуг в электронной форме

В рамках проведения общешкольных собраний в образовательных учреждениях городского округа «Город Южно-Сахалинск» проводятся мероприятия по информированию и регистрации в ЕСИА родителей и учеников старше 14 лет. Сотрудниками аналитической службы в сентябре проведено более 20 мероприятий, в которых приняли участие и получили адресные консультации около 1500 родителей.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, администрация Южно-Сахалинска предоставляет 35 государственных и муниципальных в электронном виде Это 41% от общего количества услуг и эта цифра постоянно увеличивается. Так, до конца текущего года планируется перевести в электронный вид еще 9 услуг, оказываемых администрацией.

На собраниях родителям рассказывают о преимуществах получения услуг в электронной форме; как зайти в электронный дневник через портал Госулуг; как самостоятельно зарегистрироваться в ЕСИА; где подтвердить учетную запись; как оплатить штрафы со скидкой; как восстановить доступ к личному кабинету и многое другое.

По итогам проведенных мероприятий около 300 человек зарегистрированы и подтверждены на портале Госуслуг, из них 100 учеников старше 14 лет.

Мероприятия по информированию в рамках общешкольных собраний продолжатся до конца октября.

Получить консультацию по электронным услугам администрации можно по телефону 300-810.