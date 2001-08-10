Корейские школьники на Сахалине немного говорили по-русски

На Сахалин прибыла группа корейских школьников. В прошлом году юные сахалинцы побывали в Республике Корея по программе, приуроченной к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане. Теперь с ответным визитом в Южно-Сахалинск приехали корейские школьники, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

Гости из Страны утренней свежести посетят гимназии Южно-Сахалинска, дворец детского (юношеского) творчества, спортивные школы, побывают на экскурсиях в современном музейно-мемориальном комплексе «Победа», историческом парке «Россия – моя история».

– Меня зовут Вера, – по-русски представилась одна из гостей и продолжила на корейском языке: – Я рада возможности попрактиковаться в русском языке и познакомиться с местной кухней. Очень хочу попробовать знаменитые блины и шашлык.

Ребята родом из провинции Канвондо, где развивается преподавание русского языка как иностранного. Во время своего визита корейские школьники будут жить в семьях сахалинцев.

– Благодаря таким визитам школьники расширяют свои знания о России и мире. Надеемся, что не только наша молодежь подружится друг с другом, но и наши страны станут ближе, и русский язык обретет большую популярность в Корее, – сказала заведующая департаментом образования провинции Канвондо Ян Миёк.

В 2016 году министерство образования Сахалинской области и департамент образования Канвондо заключили соглашения о сотрудничестве. Между восточной гимназией Южно-Сахалинска и старшей школой Мукко этой провинции установлены побратимские связи. В 2017 году юные сахалинцы приняли участие во Всемирном фестивале образования в Республике Корее.

– Спасибо, что нашли время посетить наш остров. Мы надеемся, что эта поездка запомнится вам, и появится желание приехать к нам еще раз. Пользуясь случаем, приглашаю вас на Сахалин в феврале следующего года, когда будут проходить первые зимние международные игры «Дети Азии», – обратилась к гостям министр образования островного региона Наталья Мурашова.