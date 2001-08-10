Более 150 сотрудников южно-сахалинских школ и детских садов прошли курсы по оказанию первой помощи

Работники 88 образовательных учреждений Южно-Сахалинска - по два от каждого детского сада или школы - прошли курс по оказанию первой помощи пострадавшим. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии города.

- Постарались охватить все сферы: помощь утопающим, при пожаре, землетрясении, медицина, - рассказала ведущий советник городского департамента образования Марина Богданова.

Образовательный курс, который прошел в рамках муниципального конкурса «Научись спасать жизнь», был проведен при непосредственном участии управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска. По его окончании слушатели сдают экзамен: отвечают на вопросы и выполняют практическое задание.

- Жизнь и здоровье - самое важное. В любой ситуации те навыки, которые мы даем или получаем, сами можем применить, могут спасти чью-то жизнь, - отметил один из участников образовательного проекта, заместитель директора школы №11, учитель ОБЖ Михаил Гончарук.

Окончившие курс передают полученные знания в своих трудовых коллективах. В настоящий момент навыкам оказания помощи обучено более трех тысяч работников сферы образования.